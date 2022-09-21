Festivalin perde arkasında neler yaşandı? Serdar Gökhan'dan Burak Özçivit'e ağır sözler!

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İddiaya göre Burak Özçivit ve Nurgül Yeşilçay törene katılan diğer Türk oyuncularla sahneye çıkmak istemedi. Usta oyuncu Serdar Gökhan da bu anlara şahit oldu.

'Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i kıskandı, olay çıkardı' şeklinde yayılan haberler usta oyuncuyu kızdırdı.

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Gökhan çok konuşulacak açıklamalara imza attı:

'BEN ÇIKMAM' DİYE BAĞIRDI

"Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür Bakanlığı olarak Türkiye’yi temsilen Taşkent Film Festivali’ne Özbekistan’a gittik.

Bizleri sahneye davet ettiler aşağı yukarı 12 oyuncu arkadaş vardı. İki sandalye boş kaldı Nurgül Yeşilçay ve Burak Özçivit’in oturması için kulisten ‘ben gelmem, ben çıkmam’ sesleri duyduk. Üzüldük.

Türkiye’yi temsilen gittik. Beş kuruş menfaat gözetmeksizin, vatanımızı tanıtmak için…

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Bu arkadaşların niyetlerini anlayamadık, moralimiz bozuldu bütün oyuncular olarak.

Sonra laflar üretildi ‘ben kıskanıyormuşum’ Ben onun neyini kıskanayım. 58 yıldır bu meslekte halkımın istekleri doğrultusunda, onlara yanlış mesaj vermeden önlerinde eğildik.

Kalkıp da bir iki kişi benim adımı kullanarak ‘kıskanıyor mu’ derse neyini kıskanıyorum. Kıskanılacak neleri var da kıskanacağım.

GİTSİN OKULDA OYUNCULUK DERSİ ALSIN

Nurgül Yeşilçay için bir şey demiyorum ama o erkek arkadaş için söylüyorum önce okulda oyunculuk öğrensin de sahneye çıksın.

İki kaş çatmakla oyuncu olunmuyor! Bizim Kültür Bakanlığımız vasıtasıyla gitmiş olduğumuz organizasyonda yanımıza gelip oturma tenezzühünde bulunmadılar.

İçeriden duyuyorum sesleri; oturduğumuz yer kulisin önü ‘ben çıkmam’ diye bağıran bir ses duyuyorum erkek sesi... Burak’tan başka kim olacak bir o vardı arkada.

Siz Türkiye’de tarihi bir filmde oynuyorsunuz, Türklüğü temsil ediyorsunuz. Bir Türk ülkesine koşa koşa gitmeniz gerekirken para karşılığı gidiyorsunuz. Bu nasıl Türklüktür. Tam para aldı mı bilemiyorum ama o arkadaş para almadan adım atmazmış. Biz arkadaşlarla hiçbir menfaat gözetmeden oradaydık. Ben onların geleceğini bilseydim bazı şartlar koyabilirdim. Hepimiz aynı ülkenin insanıyız, oyuncularıyız.

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KENDİSİNİ TANIMAM

Aramızda daha önce hiçbir şey yaşanmadı. O tiplerle de işim olmaz. Belki yapımcı firmaya bir ikili eleştirim olmuş olabilir o da ona alınmış olabilir. Ben sanatçıyım filmi eleştirmekte de özgürüm.

Burak Özçivit’i tanımam bir kere Diriliş projesinde Mehmet Bey’in odasında gördüm o kadar.