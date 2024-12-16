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Festival yolcusu

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#Hazar Ergüçlü#Ekin Koç#Öldürdüğün Şeyler
Festival yolcusu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:44

Hazar Ergüçlü, Ekin Koç ve Erkan Kolçak Köstendil’in rol aldığı “Öldürdüğün Şeyler”in prömiyeri, dünyanın en prestijli festivallerinden Sundance Film Festivali’nde yapılacak.

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UTAH’A GİDECEKLER

İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin yönettiği “Öldürdüğün Şeyler” (The Things You Kill) filminin dünya prömiyeri, Sundance Film Festivali’nde düzenlenecek. Filmin üç başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü, Ekin Koç ve Erkan Kolçak Köstendil,
24 Ocak 2025’te gerçekleşecek prömiyer için ABD’nin Utah eyaletine uçacak.

FAVORİLER ARASINDA

Fransa, Polonya, Kanada ve Türkiye yapımı “Öldürdüğün Şeyler”, 23 Ocak-2 Şubat’ta düzenlenecek festivalin ödüle yakın yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

Filmde hasta annesinin şüpheli ölümüyle boğuşan bir üniversite profesörü, gizemli bahçıvanını soğukkanlı bir intikam eylemi gerçekleştirmeye zorluyor.

Festival yolcusu

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Sundance’e gidiyoruz!

Filmin başrol oyuncularından Ekin Koç, yaşadığı heyecanı “Sundance’e gidiyoruz. Öldürdüğün Şeyler filminin Sundance 2025’te yapacağı prömiyeri duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz” mesajıyla paylaştı.

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#Hazar Ergüçlü#Ekin Koç#Öldürdüğün Şeyler

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