Festival gibi konser

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Biletleri haftalar öncesinden tükenen konser, dev projeksiyon efektleri ve özel ışık tasarımlarıyla desteklenen sahne konseptiyle Harbiye’yi adeta bir festival alanına çevirdi.

Edis’in dans şovlarıyla renk kattığı konseri izlemeye gelenler arasında Manifest üyeleri ile İlayda Alişan-Oğulcan Engin çifti de vardı.

Evlilik kısmet





Konseri izlemeye gelen İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, “Ne zaman tuzlu kahve içeceğiz?” sorusuna kahkahalarla karşılık verdi. Engin, “Kısmet diyelim. Tarih vermeyelim ama inşallah” dedi.

Dua Lipa’yı manifestliyoruz





Dua Lipa’nın Kosova’daki festivalinde konser veren Manifest'in üyeleri Mina Solak, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat, “Dua Lipa ile bir proje gelir mi?” sorusuna “Manifestliyoruz!” yanıtını verdi.



