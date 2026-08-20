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Festival gibi konser

Güncelleme Tarihi:

#Edis Harbiye Konseri#Manifest Üyeleri#Müzik Festivali
Festival gibi konser
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 07:00

Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserle müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşattı.

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 Biletleri haftalar öncesinden tükenen konser, dev projeksiyon efektleri ve özel ışık tasarımlarıyla desteklenen sahne konseptiyle Harbiye’yi adeta bir festival alanına çevirdi.

Edis’in dans şovlarıyla renk kattığı konseri izlemeye gelenler arasında Manifest üyeleri ile İlayda Alişan-Oğulcan Engin çifti de vardı.

Evlilik kısmet

Festival gibi konser


Konseri izlemeye gelen İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, “Ne zaman tuzlu kahve içeceğiz?” sorusuna kahkahalarla karşılık verdi. Engin, “Kısmet diyelim. Tarih vermeyelim ama inşallah” dedi.

Dua Lipa’yı manifestliyoruz

Festival gibi konser


Dua Lipa’nın Kosova’daki festivalinde konser veren Manifest'in üyeleri Mina Solak, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat, “Dua Lipa ile bir proje gelir mi?” sorusuna “Manifestliyoruz!” yanıtını verdi.

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#Edis Harbiye Konseri#Manifest Üyeleri#Müzik Festivali

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