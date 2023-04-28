Festival başlıyor

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Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali, 2-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Festival bu yıl hem Akbank Sanat binasında hem de çevrimiçi olarak takip edilebilecek. Festivalin çevrimiçi gösterimleri, filmonline.akbanksanat.com internet adresi üzerinden yapılacak.

71 ülkeden toplam 2237 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, ‘Festival Kısaları’, ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Genç Bakışlar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Forum’ bölümlerinden oluşuyor. Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmlerin yer aldığı, 36 ülkeden 88 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak.

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Sinema söyleşileri

19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan atölye söyleşi programında Gülse Birsel, Aleyna Seymen, Ekin Koç, Emir Etminan, Berkay Ateş, Mustafa Kara, Deniz Şaşmaz Oflaz, Serkan Çakarer, Gönenç Uyanık, Aslı Dadak, Barış Yıkılmaz, Mine Pakel, Saki Çimen, Fırat Terzioğlu, Yalın Özgencil, Utku Gürler gibi çok sayıda sanatçı, kendi alanlarındaki deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

Festival’in ‘Deneyimler’ bölümünün konuğu, dünya sinemasının önemli isimlerinden Norveçli yönetmen Jonas Matzow Gulbrandsen olacak.

‘Belgesel Sinema’ bölümünde Mahmut Fazıl Coşkun yönetmenliğindeki “Crossroads” filmi de gösterilecek.