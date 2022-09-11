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Ferzan Özpetek’e onur ödülü

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#Ferzan Özpetek#Elizabeth Taylor#Venedik Film Festivali
Ferzan Özpetek’e onur ödülü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 09:52

Dünyaca ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek, kurucuları arasında Elizabeth Taylor’ın da yer aldığı AMFAR’ın onur ödülünün sahibi oldu. Yönetmen, Venedik’te düzenlenen galada Taylor’ı “Bize göklerden bakan” diyerek andı.

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Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında dünyanın en büyük yardım kuruluşlarında AMFAR (AIDS Araştırma Vakfı) için davetler düzenlendi.

Elizabeth Taylor ve Mathilde Krim’in kurucuları arasında yer aldığı AMFAR için önce bir öğle yemeği düzenlendi. Daha sonra ise Venedik Tersanesi’nde AMFAR Gala gerçekleşti.

Jodie Turner-Smith’in açılış konuşmasını yaptığı galada onur ödülüne Türk yönetmen Ferzan Özpetek layık görüldü. Özpetek, teşekkür konuşmasında derneğin kurucularından olan Hollywood’un efsane yıldızı Elizabeth Taylor’ı da anarak “Bize göklerden bakan” dedi. Ellie Goulding, etkinlikte performans sergiledi.

3 milyon Euro yardım toplandı

Gecede Simon de Pury’nin yönettiği açık artırma düzenlendi ve yaklaşık 3 milyon Euro bağış elde edildi. Galanın eş başkanlarından biri de Permak Şirketler Grubu’nun ikinci kuşak temsilcisi Emir Uyar’dı.

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Uyar, AMFAR’ın galadan önce düzenlediği öğle yemeğine San Clemente Palace Kempinski’de ev sahipliği yaptı. Calzedonia Grup Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Marco Temponi ve eşi Özlem Temponi de galanın konukları arasındaydı.

Galaya Casey Affleck, Sara Sampaio, Edgardo Osorio ve Heather Graham’ın da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü isimler katıldı.

Ferzan Özpetek’e onur ödülü
Ferzan Özpetek’e birçok filminde yer alan dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Stefano Accorsi eşlik etti.

Ferzan Özpetek’e onur ödülü

Emir Uyar,sahibi olduğu San Clemente Palace Kempinski’de öğle yemeği düzenledi.

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#Ferzan Özpetek#Elizabeth Taylor#Venedik Film Festivali

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