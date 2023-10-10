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Ferzan Özpetek'e İtalya’dan Ustalık Ödülü

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#Ferzan Özpetek#İtalyan Kültür Derneği#Ustalık Ödülü
Ferzan Özpeteke İtalya’dan Ustalık Ödülü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 08:10

Yaşamını İtalya’da sürdüren dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan Kültür Derneği tarafından ‘Ustalık Ödülü’ ile onurlandırıldı.

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UZUN yıllardır İtalya ve Türkiye arasında mekik dokuyan, hayata geçirdiği film projeleriyle her iki ülkede de büyük ses getiren Ferzan Özpetek, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

İtalyan Kültür Derneği tarafından Matera, Parma, Siena, Ravenna, Bergamo ve Brescia şehirlerinin ardından 6-8 Ekim’de Lecce’de gerçekleştirilen konferansta Özpetek’e “Bir Film Yönetmeninin Samimi Günlüğü” adı altında “Ustalık Onur Ödülü” takdim edildi.

Ferzan Özpeteke İtalya’dan Ustalık Ödülü

Ferzan Özpetek’e ödülünü İtalya Kültür Derneği Başkanı Simone Guerrini takdim etti.

KENDİNİ ANLATTI

7 Ekim’de S.E.M.I Lecce’de gerçekleştirilen etkinlikte Ferzan Özpetek, kendini ve çalışmalarını anlattı.

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Etkinliğe katılıp Özpetek’i izleyenler arasında Lecce Belediye Başkanı Carlo Salvemini, Salento Üniversitesi Rektörü Fabio Pollice, şarkıcı Nina Zilli, oyuncu Enrico Lo Verso, oyuncu ve tiyatro yönetmeni Pippo Del Bono ve komedyen Dario Vergassola gibi siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim vardı.

 

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#Ferzan Özpetek#İtalyan Kültür Derneği#Ustalık Ödülü

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