Ferzan Özpetek'e İtalya’dan Ustalık Ödülü

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UZUN yıllardır İtalya ve Türkiye arasında mekik dokuyan, hayata geçirdiği film projeleriyle her iki ülkede de büyük ses getiren Ferzan Özpetek, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

İtalyan Kültür Derneği tarafından Matera, Parma, Siena, Ravenna, Bergamo ve Brescia şehirlerinin ardından 6-8 Ekim’de Lecce’de gerçekleştirilen konferansta Özpetek’e “Bir Film Yönetmeninin Samimi Günlüğü” adı altında “Ustalık Onur Ödülü” takdim edildi.

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Ferzan Özpetek ’e ödülünü İtalya Kültür Derneği Başkanı Simone Guerrini takdim etti.7 Ekim’de S.E.M.I Lecce’de gerçekleştirilen etkinlikte Ferzan Özpetek, kendini ve çalışmalarını anlattı.

Etkinliğe katılıp Özpetek’i izleyenler arasında Lecce Belediye Başkanı Carlo Salvemini, Salento Üniversitesi Rektörü Fabio Pollice, şarkıcı Nina Zilli, oyuncu Enrico Lo Verso, oyuncu ve tiyatro yönetmeni Pippo Del Bono ve komedyen Dario Vergassola gibi siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim vardı.