Ferzan Özpetek’e Hollywood’dan ödül

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5-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde oyuncu Frank Grillo da usta yönetmenle birlikte ödül alacak.

Tören, sektörün seçkin isimlerinin katılımıyla Hollywood TLC Chinese Theatre’da düzenlenecek. Istituto Capri nel Mondo tarafından desteklenen festival, İtalyan ve Amerikan sinemasının en iyilerini taçlandırıyor.

SİNEMANIN ÖNEMLİ İSMİ

Festival kurulu, Ferzan Özpetek’in ödüle layık görülmesinin gerekçesini şu sözlerle dile getirdi: “Ferzan Özpetek çağdaş sinemanın en önemli yazar ve yönetmenlerinden biri. Sinema ve dijitalde filmleriyle geniş kitlelere ulaşan Ferzan Özpetek, Hollywood seyircisinin de yakından takip ettiği mükemmel bir yönetmen.”