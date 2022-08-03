Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ferzan Özpetek ve Burak Deniz'in “Cahil Periler” buluşması!

#Ferzan Özpetek#Burak Deniz#İtalya
Ferzan Özpetek ve Burak Denizin “Cahil Periler” buluşması

İtalya’da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek, İstanbul’da Burak Deniz ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Burak Deniz, ünlü yönetmenin İtalyan kanalı için çektiği “Cahil Periler” dizisinde rol almıştı.

İtalya Ulusal Sinema Gazetecileri Sendikası tarafından ‘yılın en iyi dizisi’ seçilen yapımı Özpetek, aynı adlı filminden uyarlamıştı.

Dizi öncesi Burak Deniz’in oyunculuğunu beğendiğini söyleyen ünlü yönetmen, “Ben Burak’la çok çalışmak istiyorum, inşallah olur” yorumu yapmıştı.

İtalyan oyuncuların yanı sıra Serra Yılmaz’ın da kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri için bir süre İtalya’da bulunan Burak Deniz, yönetmeniyle İstanbul’da buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

O anları sosyal medyasında paylaşan yakışıklı oyuncu, “Yeniden bir aradayız” yorumunu yaptı.

Gözden Kaçmasın

Demet Akalının şampanya şovu dikkat çekti O gece neler yaşandıDemet Akalın'ın şampanya şovu dikkat çekti! O gece neler yaşandı?
#DEMET AKALIN#ŞAMPANYA
Merve Oflaz ile Allan Hakkonun romantik tatili... Öpmeye doyamadıMerve Oflaz ile Allan Hakko'nun romantik tatili... Öpmeye doyamadı
#MERVE OFLAZ#TUVANA TÜRKAY
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferzan Özpetek#Burak Deniz#İtalya

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp