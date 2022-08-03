Ferzan Özpetek ve Burak Deniz'in “Cahil Periler” buluşması!

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Burak Deniz, ünlü yönetmenin İtalyan kanalı için çektiği “Cahil Periler” dizisinde rol almıştı.

İtalya Ulusal Sinema Gazetecileri Sendikası tarafından ‘yılın en iyi dizisi’ seçilen yapımı Özpetek, aynı adlı filminden uyarlamıştı.

Dizi öncesi Burak Deniz’in oyunculuğunu beğendiğini söyleyen ünlü yönetmen, “Ben Burak’la çok çalışmak istiyorum, inşallah olur” yorumu yapmıştı.

İtalyan oyuncuların yanı sıra Serra Yılmaz’ın da kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri için bir süre İtalya’da bulunan Burak Deniz, yönetmeniyle İstanbul’da buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

O anları sosyal medyasında paylaşan yakışıklı oyuncu, “Yeniden bir aradayız” yorumunu yaptı.