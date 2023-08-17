×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasındaki soyadı krizi mahkemeye taşındı

Güncelleme Tarihi:

#Feryal Gülman#Kemal Gülman#Soyadı Krizi
Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasındaki soyadı krizi mahkemeye taşındı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 07:50

Kemal Gülman’la 28 yıl evli kaldıktan sonra geçen yıl boşanan işkadını Feryal Sarımuratoğlu, ‘Gülman’ soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu. Kemal Gülman, eski eşinin soyadını kullanmasına rızası olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

GÜLMAN Şirketler Grubu’nun patronu Kemal Gülman, 28 yıllık eşi Feryal Sarımuratoğlu ile geçen yıl boşanmıştı. Mahkeme, Kemal Gülman’ı 60 milyon lira tazminata mahkûm etmişti. Karara itiraz eden işinsanı dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımıştı. Yargıtay, çiftin boşanma davasını onadı. Ancak 60 milyon liralık tazminat kararını bozarak davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Gözden Kaçmasın60 milyonluk tazminat fazla... Yargıtaydan Feryal Gülmana kötü haber60 milyonluk tazminat fazla... Yargıtay'dan Feryal Gülman'a kötü haberHaberi görüntüle

Rızası yok

Kemal Gülman, boşanmanın kesinleşmesinin ardından Feryal Sarımuratoğlu’na ‘Gülman’ soyadını kullanmaması için ihtarname gönderdi. Sarımuratoğlu da ‘soyadı’ krizini mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesinde dava açan Feryal Sarımuratoğlu, kamuoyu ve sosyal çevresinde uzun yıllardır ‘Gülman’ soyadı ile tanındığını, ‘Sarımuratoğlu’ soyadının resmi işlemlerde sorun yarattığını ileri sürdü. Sarımuratoğlu, ‘Gülman’ soyadını kullanmaya devam etmesi yönünde karar verilmesini talep etti. Kemal Gülman’ın avukatı İsmet Koçak ise “Kemal Bey’in, Feryal Hanım’ın soyadını kullanmasına hiçbir şekilde rızası yoktur. Feryal Hanım’ın duruşma sürecindeki tutum ve davranışlarından dolayı Kemal Bey soyadını kullanmasını istemiyor” dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınArtık ‘Gülman’ demeyinArtık ‘Gülman’ demeyin!Haberi görüntüle

ASILSIZ SUÇLAMALAR HASMANE DAVRANIŞLAR

Kemal Gülman’ın avukatı İsmet Koçak, boşanma kararının ardından bir basın açıklaması yayınlamış ve Feryal Sarımuratoğlu’yla ilgili haberlerde ‘Gülman’ soyadının kullanılmamasını istemişti: “Müvekkilim, kendisine yönelik ağır, haksız ve asılsız suçlamaları, şikâyetleri ve hasmane (düşmanca) davranışlarından dolayı Feryal Hanım ile ilgili yapılan haberlerde ‘Gülman’ soyadının kullanılmasına hiçbir şekilde rıza göstermemektedir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Feryal Gülman#Kemal Gülman#Soyadı Krizi

BAKMADAN GEÇME!