Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri 35 milyon TL mi?

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Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur’un MESAM’a kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu belirterek sanatçının telif getirisi bakımından ilk 20 isim arasında yer aldığını söyledi.

Recep Ergül şöyle konuştu: “Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye’de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır.”

AİLESİ ÜZÜLÜYOR

Ferdi Tayfur’un MESAM’dan yıllık 35 milyon lira telif aldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Recep Ergül, “Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzüyor” diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü:



“İddia, Ferdi Tayfur’la eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır.”

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