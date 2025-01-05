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Ferdi Tayfur'un vefatının ardından gerilim sürüyor... Yeğeni ve damadından yeni paylaşımlar!

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#Tuğçe Tayfur#Şirin Gözalıcı#Muhammet Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 11:38

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, dün son yolculuğuna İstanbul’da uğurlandı.

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79 yaşındaki sanatçı için ilk tören AKM’de düzenlendi. Daha sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy'de aile mezarlığına defnedildi.

Usta sanatçının cenaze töreninde tatsız olaylar yaşandı. Kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı usta sanatçının tabutu başında kavga etti.

Yaşanan gerilimin ardından Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ferdi Tayfurun vefatının ardından gerilim sürüyor... Yeğeni ve damadından yeni paylaşımlar

'KIRMIZI ÇİZGİMSİN BE HANIM'

Aydın sosyal medyada hesabından eşine şu sözlerle destek oldu:

"Zafiyetimsin kadın! Kötü bir adam olarak anılmak değil, bilsem seninle ölüm var yine en öndeyim, arkana değil önüne bak! En önde yine gereceksin beni… Ne yapayım kırmızı çizgimsin be hanım!"

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Ferdi Tayfurun vefatının ardından gerilim sürüyor... Yeğeni ve damadından yeni paylaşımlar

'GERİLİM DEVAM EDİYOR'

Dün yaşanan kavganın ardından taraflar arasında gerilim devam etti. Ferdi Tayfur'un sevenleri tarafından yuhalanan Necla Nazır, "Ferdi Tayfur hayranlarına şunu söylemek istiyorum. Biri bağırdı, 'Hastaneye niye gelmediniz?' dedi. Niye gelmediğimiz açık olarak görüldü. İçi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım. Cenazede bunu yaptılar, hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkaracaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyor, ezbere konuşuluyor. Ne yayınlıyorsa ona karşılık cevap oluyor. Bir sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Baba-kızı düşman hale getirdiler" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınFerdi Tayfurun tabutu başında kavga...Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga...Haberi görüntüle

NECLA NAZIR'A YANIT

Necla Nazır'ın açıklamalarının ardından Şirin Gözalıcı'dan bir paylaşım geldi. Şirin Gözalıcı bir sayfayı alıntıladı ve alıntıladığı metinde şu ifadelere yer verdi:

"Necla Nazır sen artık Ferdi Tayfur hayranlarına hiçbir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken çekip sosyal medyaya sunduğun video ile o defteri kapattın."

Gözden KaçmasınFerdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandıFerdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandıHaberi görüntüle

 

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#Tuğçe Tayfur#Şirin Gözalıcı#Muhammet Aydın

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