Ferdi Tayfur'un vasiyeti yeniden gündeme geldi

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"İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi" ve "Merak Etme Sen" gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Sanat dünyasının tanınmış isimleri ve hayranlarını vefat haberinin ardından hastane önüne akın etti.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur'un vasiyeti de ortaya çıktı.

Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda vasiyetine yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden gündeme geldi..

'O ŞARKILARI ÇOCUKLARIM YAPMADI, BEN YAPTIM'

Tayfur, vasiyetine ilişkin yaptığı konuşmasında şarkılarının telif haklarına yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

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KIZIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra nikah masasına oturan ve ikinci çocuğunu doğuran Tuğçe Tayfur'un evlendikten sonra babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe gitmeyen usta sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

NEDEN BIRAKIP KAÇTIĞIMI ANLADINIZ MI?

Sanatçının Instagram hesabından "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajı paylaşmıştı.

Tuğçe Tayfur ise isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı’ya hedef alıp mesajı, babasının değil; yardımcısı Şirin Gözalıcı’nın yazdığını iddia etmişti.

KİM NE YAPARSA KENDİNE YAPAR

Ferdi Tayfur paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyleyip, "Kim ne yaparsa kendine yapar" karşılığını vermişti.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur, son olarak yaz aylarında yaşadıkları tartışma nedeniyle mahkemelik olmuştu. İkili arasında yaşanan soyadı krizi nedeniyle Tayfur, kızının soyadını kullanmasını yasaklamıştı.