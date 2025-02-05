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Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı...Tuğçe Tayfur ayrıntısı dikkat çekti

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#Ferdi Tayfur#Vasiyet#Sanatçı
Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı...Tuğçe Tayfur ayrıntısı dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 17:20

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sonrası gözler, yıllardır Marmaris'te yaşayan Tayfur'un mal varlığına çevrildi. Sanatçının sahip olduğu taşınmazlar arasında Marmaris'te bir yarımada ve çok sayıda gayrimenkul bulunuyor.

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GURUR DUYUYORUZ!
Ünlü sanatçının vasiyetini yeğeni Şirin paylaştı: "Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız, halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını; Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayarak halkına olan sevgisi ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz.”

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı...Tuğçe Tayfur ayrıntısı dikkat çekti
 Açıklamada Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması dikkat çekti...

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#Ferdi Tayfur#Vasiyet#Sanatçı

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