Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı...Tuğçe Tayfur ayrıntısı dikkat çekti

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GURUR DUYUYORUZ!

Ünlü sanatçının vasiyetini yeğeni Şirin paylaştı: "Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız, halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını; Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayarak halkına olan sevgisi ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz.”

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