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Ferdi Tayfur'un üç ay önce evlenen kızı Tuğçe Tayfur müjdeyi verdi...

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın
Ferdi Tayfurun üç ay önce evlenen kızı Tuğçe Tayfur müjdeyi verdi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 10:31

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur anne olacağını duyurdu.

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla yeniden gündemde. Geçtiğimiz ağustos ayında üçüncü kez nikah masasına oturan Tayfur, hamile olduğunu açıkladı.

Bir çocuk annesi Tuğçe Tayfur, üç ay önce sürpriz bir şekilde iş adamı Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Sivas'ta sessiz sedasız gerçekleşen tören çok konuşulmuştu.

Ferdi Tayfurun üç ay önce evlenen kızı Tuğçe Tayfur müjdeyi verdi...

Anne ve babasının bu evliliğe karşı çıktığı iddiaları gündeme gelse de Tayfur annesiyle birlikte verdiği pozla bu iddiaları yalanlamıştı.

Ferdi Tayfurun üç ay önce evlenen kızı Tuğçe Tayfur müjdeyi verdi...

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Aradığı mutluluğu Muhammet Aydın da bulan Tuğçe Tayfur hamile olduğunu duyurdu.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Tayfur güzel haberi eşiyle birlikte verdi.

Ultrason fotoğrafını paylaşan ünlü isim altına, "Ne diyorsun? Ay çok heyecanlıyım" notunu düştü.

Ferdi Tayfurun üç ay önce evlenen kızı Tuğçe Tayfur müjdeyi verdi...

Muhammet Aydın da eşinin fotoğrafına, 'Dizimin dibinde yaşlanışını seyretmek olağanüstü kadın. Bebişim ve tatlı annesi' yorumunu yaptı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa 'tebrik' mesajları yazıldı.

Ferdi Tayfurun üç ay önce evlenen kızı Tuğçe Tayfur müjdeyi verdi...

"DOĞRU DUVAR YIKILMAZDI"

Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlenmesinin ardından, "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti... Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi, bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirmişti.

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın

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