Ferdi Tayfur'un torunu isyan etti: Hepinizden utanıyorum!

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur#Emirhan Turanbayburt
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 07:43

Ferdi Tayfur’un büyük torunu Emirhan Turanbayburt, Tuğçe Tayfur’la beraber dedesinin mezarında poz veren babası Timur Turanbayburt ve diğer iki halasına sert tepki gösterdi: “Para için bu insanla aynı kareye giren halalarım ve babamdan utanıyorum.”

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un miras krizinde bu kez torunu Emirhan Turanbayburt sessizliğini bozdu.

Usta sanatçının ölümünün ardından ailesi miras yüzünden karşı karşıya gelmişti. Ferdi Tayfur mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamış, kalan miras ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırılmıştı.

Mirasta sanatçının iki çocuğu Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt’un adı geçmemişti. Bunun üzerine iki kardeş vasiyete itiraz davası açmıştı.

Tuğçe Tayfur “7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum” demişti. Tuğçe Tayfur ardından iki ablası ve küçük kardeşi Taha’ya barış çağrısı yaparak bu yolda ona destek olmalarını istemişti.

Ablaları Tuğba Dınız ve Funda Doğrul ile barışan Tuğçe Tayfur, Taha’nın ise babasının yeğenlerinin etkisinde olduğu için kendilerinden uzak durduğunu iddia etmişti.

SESSİZLİĞİ KIRMANIN ZAMANI GELDİ

Tuğçe Tayfur son olarak ablaları ve abisiyle babasının mezarını ölüm yıldönümünde ziyaret etti. Bu ziyarete Ferdi Tayfur’un Timur Turanbayburt’tan olan torunu Emirhan Turanbayburt’tan sert bir yanıt geldi.

Sosyal medyada paylaşım yapan Turanbayburt, Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın’ın dedesine yaşarken küfür ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Sessizliğimi kırmanın zamanı geldi. Canım büyükbabam yaşarken, karı kocanın yaptığı küfürler, (ses kaydı mevcut) ve itibar suikastına sessiz kalıp, öldükten sonra para için, mezarı başında bu insanlarla aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan, yine çıkarlarınız için tribünlere oynamanızı bekliyorum. Alçalın bakalım, utanıyorum sizden, hepiniz yalancısınız.”

Bu paylaşıma Taha’dan da destek geldi. Taha, Turanbayburt’un açıklamasını sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştı. Taha, babasının ölüm yıldönümünde mezarı başındaki anmaya abla ve abileriyle ayrı zamanda gitmişti.

#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur#Emirhan Turanbayburt

