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Ferdi Tayfur'un tabutu başındaki kavga çok konuşulmuştu... 'O kişi ben değilim'

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#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur#Şirin Gözalıcı
Ferdi Tayfurun tabutu başındaki kavga çok konuşulmuştu... O kişi ben değilim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 13:39

2 Ocak'ta tedavi görüdüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz cumartesi günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Yeniköy'deki aile kabristanlığına defnedildi. Tayfur'un cenazesindeki kalabalık kadar, tabutu başında yaşanan kavga da çok konuşuldu.

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Hamilelik nedeniyle cenazeye katılmayacağı söylenen Tuğçe Tayfur camiye gelenler arasındaydı.

Kalabalık arasındaki bir kişi Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.

"O buraya gelmeyecek' diye bağıran kişiye Tuğçe Tayfur küfür ederek karşılık verdi. Necla Nazır ise kızını güçlükle sakinleştirdi.

Ferdi Tayfurun tabutu başındaki kavga çok konuşulmuştu... O kişi ben değilim

Tuğçe Tayfur ile tartışan kişinin Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu iddia edildi. Gözalıcı, haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Öncelikle belirtmek isterimki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede TARTIŞAN kişi ben değildim yoldaydım. Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendini küfürleriyle ele verende kendisidir."

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#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur#Şirin Gözalıcı

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