Ferdi Tayfur'un tabutu başındaki kavga çok konuşulmuştu... 'O kişi ben değilim'

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Hamilelik nedeniyle cenazeye katılmayacağı söylenen Tuğçe Tayfur camiye gelenler arasındaydı.

Kalabalık arasındaki bir kişi Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.

"O buraya gelmeyecek' diye bağıran kişiye Tuğçe Tayfur küfür ederek karşılık verdi. Necla Nazır ise kızını güçlükle sakinleştirdi.

Tuğçe Tayfur ile tartışan kişinin Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu iddia edildi. Gözalıcı, haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Öncelikle belirtmek isterimki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede TARTIŞAN kişi ben değildim yoldaydım. Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendini küfürleriyle ele verende kendisidir."