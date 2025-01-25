Ferdi Tayfur'un oğlu Taha'dan duygusal paylaşım: Bu sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm baba...

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"Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı da seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum."

"Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın."

"Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum.Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam."

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Binlerce kişinin uğurladığı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde en dikkat çeken şeylerden biri de daha önce hiç görülmeyen çocuklarıydı...

Timur Turanbayburt: Ferdi Tayfur’un Konya’da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya geldi. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı. Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı. Bu bağış, Tayfur’un hayatta kalmasına yardımcı oldu ve baba-oğul arasındaki bağı daha da güçlendirdi.

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Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile nikâh masasına oturdu. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına girdi. Sanatçı, ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi. İkili, Ferdi Tayfur’un son anına kadar Marmaris’te yaşadı.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988’de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı.