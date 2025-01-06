Ferdi Tayfur'un çocukları

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ARABESK müziğin usta ismi Ferdi Tayfur (79) önceki gün son yolculuğuna İstanbul’da uğurlandı. Cenaze töreninde sanatçının daha önce hiç görülmeyen çocukları dikkatleri çekti. İşte Tayfur’un sosyal medyada da gündem olan çocukları...



Timur Turanbayburt: Ferdi Tayfur’un Konya’da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya geldi. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı. Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı. Bu bağış, Tayfur’un hayatta kalmasına yardımcı oldu ve baba-oğul arasındaki bağı daha da güçlendirdi.

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Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile nikâh masasına oturdu. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına girdi. Sanatçı, ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi. İkili, Ferdi Tayfur’un son anına kadar Marmaris’te yaşadı.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988’de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı.

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Ferdi Tayfur’un Habibe Ümyani Demir ile olan birlikteliğinden 2009’da Ferdi Taha isminde oğulları dünyaya geldi. Ferdi Taha, bugüne kadar gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü ancak Kasım 2024’te babasının doğum gününü kutlamak amacıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez görüldü.

Klipteki Fadime benim



Umut Akyürek, Ferdi Tayfur’un 1994’te yayınlanan “Fadime’nin Düğünü” klibindeki Fadime’nin kendisi olduğunu söyledi: “Ferdi Abi’ye meslek hayatımın en amatör yıllarında vokal yaptım. Hatta ‘Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim.”

NECLA NAZIR, O DEFTER KAPANDI

FERDİ Tayfur’un bir süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur tabutun başına geldiğinde, sanatçının menajerliğini de yapan yeğeni Şirin Gözalıcı duruma tepki gösterdi.

İkili arasındaki küfürlü tartışma, cenazeye katılanların tepkisini çekti. Necla Nazır, “Yaşananlar çok üzücüydü. Yeğeninin yaptığını herkes gördü. Baba-kızı düşman hale getirdiler” dedi. Yaşananlar sonrası Şirin Gözalıcı ise Ferdi Tayfur’un hayran sayfasının yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabında yayınladı: “Necla Nazır, sen artık Ferdi Tayfur hayranlarına hiçbir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken sunduğun video ile o defteri kapattın.” Nazır, daha önce yayınladığı videoda şunları söylemişti: “Ferdi Bey, Tuğçe’nin sanatını yapmasını istemediniz. Senden tuttukları palamutlar yetmedi, şimdi de marinaya mı göz diktiler? Evladımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem.”