Ferdi Tayfur'un cenazesini kızları Tuğba ve Funda teslim aldı

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak Perşembe akşamı hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul'a gatirildi. Sanatçının cenazesini taşıyan THY uçağı saat 11.45’te İstanbul Havalimanı’na indi.
Cenaze uçaktan indirilerek ailesine teslim edilmek üzere Kargo Terminaline götürüldü.Sanatçının cenazesi kargo terminalinde kızı Tuğba Dınız ve kardeşi Funda Doğrul tarafından teslim alındı.
CENAZE TÖRENİ AKM'DE
Sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) cenaze töreni düzenlenecek. Ferdi Tayfur'un cenazesi ikindi namazına müteakip Emirgan'daki Çınaraltı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.