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Ferdi Tayfur'un cenazesini kızları Tuğba ve Funda teslim aldı

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#Ferdi Tayfur#Tuğba Dınız#Funda Doğrul
Ferdi Tayfurun cenazesini kızları Tuğba ve Funda teslim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 14:28

ANTALYA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un (79) cenazesi Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Antalya’dan İstanbul'a getirildi. Tayfur'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak Perşembe akşamı hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul'a gatirildi. Sanatçının cenazesini taşıyan THY uçağı saat 11.45’te İstanbul Havalimanı’na indi.

Ferdi Tayfurun cenazesini kızları Tuğba ve Funda teslim aldı

Cenaze uçaktan indirilerek ailesine teslim edilmek üzere Kargo Terminaline götürüldü.Sanatçının cenazesi kargo terminalinde kızı Tuğba Dınız ve kardeşi Funda Doğrul tarafından teslim alındı.

Ferdi Tayfurun cenazesini kızları Tuğba ve Funda teslim aldı

CENAZE TÖRENİ AKM'DE

Sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) cenaze töreni düzenlenecek. Ferdi Tayfur'un cenazesi ikindi namazına müteakip Emirgan'daki Çınaraltı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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#Ferdi Tayfur#Tuğba Dınız#Funda Doğrul

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