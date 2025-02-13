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Ferdi Tayfur'un 40'ı için üç ayrı mevlit okutuldu! 'Bugün bunu konuşmayalım'

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#Ferdi Tayfur#Şirin Gözalıcı#Tuğçe Tayfur
Ferdi Tayfurun 40ı için üç ayrı mevlit okutuldu Bugün bunu konuşmayalım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 12:10

Ferdi Tayfur, vefatının 40'ıncı gününde İstanbul, Adana ve Marmaris'te mevlit okutuldu. Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ve hayat arkadaşı Necla Nazır, Eyüp Sultan Camii'nde yeğeni Şirin Gözalıcı ve akrabaları ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu.

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Akrabalar arasında geçen miras kavgası yüzünden başka yerlerde yapılan üç ayrı mevlitte de yoğun ilgi oldu.

Ferdi Tayfur'u sevenler İstanbul, Adana ve Marmaris'te bir araya geldi.

Ferdi Tayfurun 40ı için üç ayrı mevlit okutuldu Bugün bunu konuşmayalım

HER YERDE DUA OKUNSUN BABAM İÇİN

Tuğçe Tayfur'a mevlit çıkışı, yaşanan süreçle ilgili sorular soruldu. Tayfur, "Bugün bunu konuşmayalım. Lütfen! Bugün sadece dua edelim. Her yerde dua okunsun babam için..." sözleriyle cevap verdi.

Necla Nazır ise, "Allah razı olsun. Hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Basınla her şey bitti" ifadelerini kullandı.

Çıkışta Necla Nazır'ı görmek isteyenler nedeniyle izdiham oluştu, bir vatandaşın cüzdanı çalındı.

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Ferdi Tayfurun 40ı için üç ayrı mevlit okutuldu Bugün bunu konuşmayalım

İKİ YERDE MEVLİT OKUTULDU

Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ise, "Ailesi olarak duamızı yaptık. Hayranları da yalnız bırakmadı. Çok teşekkürler gelen için... Dualarınızı esirgemeyin. Aynı zamanda Eyüpsultan'da da okunuyor, ne güzel yani her yerde okunması. Ne kadar güzel bir insanmış ki İstanbul'da iki yerde de mevlit olmuş" diye konuştu.

Ferdi Tayfurun 40ı için üç ayrı mevlit okutuldu Bugün bunu konuşmayalım

Ferdi Tayfur'un yeğeni Gözalıcı, miras kavgasıyla ilgili sorulara sessiz kaldı.

Usta sanatçının Marmaris'te düzenlenen mevlidine de çok sayıda seveni katıldı.

 

 

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#Ferdi Tayfur#Şirin Gözalıcı#Tuğçe Tayfur

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