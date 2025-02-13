Ferdi Tayfur'un 40'ı için üç ayrı mevlit okutuldu! 'Bugün bunu konuşmayalım'

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Akrabalar arasında geçen miras kavgası yüzünden başka yerlerde yapılan üç ayrı mevlitte de yoğun ilgi oldu.

Ferdi Tayfur'u sevenler İstanbul, Adana ve Marmaris'te bir araya geldi.

HER YERDE DUA OKUNSUN BABAM İÇİN

Tuğçe Tayfur'a mevlit çıkışı, yaşanan süreçle ilgili sorular soruldu. Tayfur, "Bugün bunu konuşmayalım. Lütfen! Bugün sadece dua edelim. Her yerde dua okunsun babam için..." sözleriyle cevap verdi.

Necla Nazır ise, "Allah razı olsun. Hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Basınla her şey bitti" ifadelerini kullandı.

Çıkışta Necla Nazır'ı görmek isteyenler nedeniyle izdiham oluştu, bir vatandaşın cüzdanı çalındı.

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İKİ YERDE MEVLİT OKUTULDU

Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ise, "Ailesi olarak duamızı yaptık. Hayranları da yalnız bırakmadı. Çok teşekkürler gelen için... Dualarınızı esirgemeyin. Aynı zamanda Eyüpsultan'da da okunuyor, ne güzel yani her yerde okunması. Ne kadar güzel bir insanmış ki İstanbul'da iki yerde de mevlit olmuş" diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Gözalıcı, miras kavgasıyla ilgili sorulara sessiz kaldı.

Usta sanatçının Marmaris'te düzenlenen mevlidine de çok sayıda seveni katıldı.