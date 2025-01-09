Ferdi Tayfur'un 2013'te verdiği röportaj ortaya çıktı... 'Milletvekilliği teklif edildi'

Haberin Devamı

2 Ocak’ta vefat eden Ferdi Tayfur’un 2013 yılında Olcay Ünal Sert’e verdiği röportajda milletvekili teklifi aldığını açıkladığı ortaya çıktı.



Tayfur söyleşide “Zamanında milletvekilliği ve muhtarlık teklifi aldım. Ama hiç siyaset düşünmedim. Politikayla sanatı karıştırmamak gerek” açıklamasını yapmıştı. Sanatçı, 1993’te binlerce kişiyi buluşturduğu Gülhane konseri hakkında ise şunları demişti: “Gülhane’nin Ferdinatörüydüm. Kapılar kapandı mı insanlar surlardan tırmanıyordu.” Ferdi Tayfur ayrıca çocuklarının anneleri ilgili sorulara da şu yanıtı verdi: “Hepsi evli olduğumu bilerek geldiler kardeşim. Ne olursa olsun sonuçta hayatım boyunca hiçbir kadına yalan söylemedim. Açıkçası bütün kadınlar birbirlerinin kocalarını alıyorlar.”

BELGEYİ GÖSTERDİ

Haberin Devamı

Kanal D’de sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç ve kızı Tuğçe Tayfur’un avukatı Alperen Çakmak, karşı karşıya geldi. Çakmak, ilk kez program ekibinin ulaştığı imzalı belgeyi gösterdi: “Tuğçe Tayfur’a 50 milyon liralık dava açılmadı, ispat etsinler ben avukatlığı bırakacağım.” Tamgüç’ün cevabı ise “O belge sahte. Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’la ortak çalışıyorsunuz” oldu.

ŞÖHRET OLMADAN ÖNCE ÇAPKINDIM

Ferdi Tayfur, Necla Nazır’ın “Nikâh kıymadı bana” demesi hakkında ise “Tuğçe’ye hamile kaldıktan sonra kapandı, tamamen değişti. Onu aldatmadım aslında. Necla Hanım’dan ayrıldıktan sonra diğeriyle birliktelik yaşadım. Bu olaylardan sonra da tamamen ayrıldık. Şöhret olmadan önce ise çok çapkındım. Ancak Türkiye beni tanıyınca bu işleri bıraktım. Ben bir kadına kur yapamam. Çünkü Ferdi Tayfur’u, kadın dağlar gibi görüyor” açıklamasını yapmıştı.