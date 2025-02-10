Ferdi Tayfur'a böbreğini vermişti... 'Beni babama düşman ettiler!'

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2 Ocak'ta vefat eden arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açılmasına ilişkin dava Marmaris'teki 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde geçen hafta görüldü.

Mirasının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK, LÖSEV ve aile yakınlarına bırakan Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur ve abisi Timur Turanbayburt'a ise hiçbir malvarlığı bırakmadı.

"BÖBREĞİMİ GERİ VER" DEDİ Mİ?

Vasiyetin açıklanmasının ardından, ünlü sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen küfürlü paylaşımlar gündem oldu.

Timur Turanbayburt, sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu ve iddialara yanıt verdi:

"Bu videoyu çekme nedenim; çok moralim bozuk. Herkes bir şey arkamdan konuşuyor. Benim iki tane evladım var. Erkek evladım, onların üzerinden bana geliyorlar. Öncelikle adadan ayrılış nedenim, iki çocuğumla babamın rahatsızlığından dolayı, üzmemek için konuşmadığımdan dolayı adadan ben gittim. Kimse beni kovmadı. Duyduklarım beni çok sarstı. Onun için İstanbul'a geri döndüm. Orda bile rahat bırakmadılar beni. Üzerime geldiler yine. Babama böreğimi verdiğim için para istemişim... Hiç böyle bir şey olmadı. Ben kendi isteğim ile gidip, gönül rızasıyla verdim babam yaşasın diye.. Antalya'da gözümü açtığımda kimse yoktu. Tuğçe ile Cumali vardı. Babam bana küs gitti. Toprağa küs gitti neden biliyor musunuz? Benim medya hesabımı kullanmışlar. Benim daha yeni yeni haberim oluyor. Benim hesabım açık, babamın medya hesabı açık. Benim medya hesabımdan paylaşım yapmışlar. Babama düşman etmişler beni! Bizim aramızda hiç düşman olacak gibi bir şey yoktu ama bazı hadsizler, kendini bilmezler beni babama düşman etmişler. Tuğçe ile babamın arasına giren o basın danışmanıdır. Babamı Tuğçe ile küstürmüştür, benimle küstürmüştür. O basın danışmanı yılanın tekidir. Basın danışmanı falan yok babamın şuanda. Tek emmioğlu ilgileniyor. Her tarafa çıkıp 'basın danışmanı benim' diyor. Sen nesin? Şimdiye kadar bir konser mi yaptın? Bilin istiyorum. Beni sırtımdan vuruyorlar. Ben size ne yaptım? Paranızı mı yedim? Ortalıkta bir avukat dolaşıyor. Babam onun dizinde ağlamış... Benim babam kimsenin dizide de ağlamaz, kolunda da ağlamaz. Kendini bilmez hadsiz avukat. Babamın ismini kullanma sakın. Sen bizim avukatımız falan değilsin! Bana ulaşmaya çalışıyorsun. Ben senden bir şey istemiyorum, seni görmek istemiyorum. Beni babama düşman ettiniz. Babam toprağın altına girdi. Şimdi evlatlarına mı düşmanlık etmek istiyorsunuz? Utanmaz! Hakkımı helal etmiyorum. "