Ferdi Tayfur ve Tuğçe Tayfur neden küstü? Baba-kız arasına damat girdi!

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2 Ocak’ta vefat eden Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın sunumuyla Kanal D’de ekrana gelen “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu. Canlı yayına bağlanan Tamgüç, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi mirasından men ettiği iddialarına yanıt verdi. Avukat; Tayfur’un kızı hakkında “şarkılarımı bile okumasın” dediğini, bununla alakalı dava açtıklarını ve hatta duruşma gününün bile belli olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı ve kızı Tuğçe Tayfur’un arasındaki krizin damat Muhammet Aydın yüzünden çıktığını da söyleyen Tamgüç “Ferdi Bey, Muhammet Aydın’ın Tuğçe Hanım’la evliliğini onaylamıyordu. 2 ay önce bir gece yarısı Tuğçe Hanım’la beraber aradı Muhammet Bey. Hem bana Hem Ferdi Abi’ye küfürler etti. Ferdi Abi kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu” diye konuştu. Tamgüç, Necla Nazır’ı da şu sözlerle suçladı: “Necla Nazır, ne kızına ne de damadına ‘dur’ diyebildi.” Programa bağlanan Necla Nazır’ın “Aileden biri değil, neler yaşandığını bilemez” sözlerine de tepki veren avukat, kimsenin Ferdi Tayfur’la kendisi kadar yakın olmadığını, hatta kızı Tuğçe’nin hastaneye bile ziyarete gelmediğini söyledi.

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ORTADA 50 MİLYONLUK DAVA YOK

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’ye 50 milyon liralık dava açtığı iddialarına da yalanlayan Tamgüç, Tayfur’un önce soyadı davası açtığını, kendisine edilen hakaretler sonrası da suç duyurusunda bulunduğunu ve evlatlıktan reddetme kararı verdiğini söyledi. Necla Nazır ve kızının Ferdi Tayfur’u görmek istemelerinin kimse tarafından engellenemeyeceğini, kendi istekleriyle Tayfur’u görmeye gitmediklerini söyleyen Tamgüç, kızı Tuğçe’nin tabut başında bile ağlar gibi yaptığını, gözyaşı dökmediğini söyledi. Ferdi Tayfur’un son anlarında yanında ilk eşi Zeliha Turanbayburt’un olduğunu da belirtti.

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Necla Hanım’a 4 katlı yalı hediye etti

Hakan Tamgüç, Ferdi Tayfur’un henüz hayattayken eski hayat arkadaşı Necla Nazır’a ve kızı Tuğçe’ye milyonlarca lira harcadığını söyledi: “Necla Hanım’a Emirgan’da 4 katlı yalı hediye etti. 4 milyon dolardı. Onlara Ferdi Bey bakıyordu, milyonlarca lira ödüyordu.”

KİMSEDEN KORKMUYORUM

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile evli olan Muhammet Aydın sosyal medya hesabından sanatçının hayranları tarafından tehdit edildiğini açıkladığı bir video yayınladı. Aydın videoda “Ferdi Tayfur hayranlarıymış. Lan kimseniz kimsiniz. Ben kimseden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Lan hadi, ötede oynayın” diye konuştu.

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Seni çok seviyoruz hatıran yeter

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde Ayça karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, hayranı olduğu Ferdi Tayfur’un ölümüyle sarsıldı. Genç oyuncu Instagram’dan üzüntüsünü duygusal bir notla paylaştı: “Geçen sene Tuğçe abla (Tayfur) ile konuşma fırsatım olmuştu, Ferdi abi (Tayfur) ile görüşmeyi çok istediğimi söylemiştim. Fakat şansım olmadı. Onun yazdıklarını anlayabilmek benim için çok büyük bir şans. Seni çok seviyoruz. ‘Bir gün gitsen bile hatıran yeter’ dediğin gibi, hatıran yeter. Hoşça kal!”

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Ferdi Tayfur’un Adana’daki ilk evi

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur’un çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana’daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan Tayfur’un doğduğu ev, büyüdüğü sokaklar da görüntülendi. Ferdi Tayfur’un çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana’daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri sanatçının yasını tutuyor.