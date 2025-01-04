Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor

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Ferdi Tayfur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. Tayfur'un naaşı AKM sahnesine getirildi.

Usta sanatçının hayranları törene saatler kala AKM'nin önünde toplandılar.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: BÜYÜK BİR İSMİ KAYBETTİK

"İsmin ağırlığının her şeyin ötesine geçtiği çok çok önemli sanatçımızı burada uğurluyoruz. Bu devrin insanları kendi iç dünyalarını, acılarını kendi sözleriyle şarkılarıyla dışarı vurmuşlardı. Ve onu içselleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti.

Ve ona Ferdi Baba demişlerdi. Bu aziz millet herkesi böyle kabullenmez. Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik. Başta sanat dünyası olmak üzere, ailesinin halkımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

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Ferdi Tayfur'un kızları Tuğba Dınız ve Funda Doğrul

İBRAHİM TATLISES: ARABESKİN PRENSİNİ KAYBETTİK

İbrahim Tatlıses: Arabeskin prensini kaybettik. Çok ekmeğini yedim. Türkiye'nin başı sağolsun. Bu kalabalık bir şey değil. Yağmur var, yıkılırdı burası.



Ferdi Tayfur'un sevenleri Atatürk Kültür Merkezi'ni hıncahınç doldurdu

'SON GÖRÜŞMEMİZ 1 HAFTA ÖNCEYDİ'

Törene katılan Ahmet Selçuk İlkan Ferdi Tayfur'u anlattı:



"Dünyanın en güzel sözlerini bulabilsem de söylesem. Bütün ülkemin insanlarına abi, kardeş oldu. Sonunda herkesin Ferdi Babası oldu. Hayatta iki açlığı vardı. En sakin zamanlarında Ah bir babam olsaydı, baba diyebilseydim. Ah bir öğretmenim olsaydı öğretmenim diyebilseydi. Allah ona öyle bir şey bahşetti ki o herkese Baba, öğretmen oldu. Kuşaktan kuşağa giden ender isimlerden biriydi.

Onu en güzel anılarla anmak istiyoruz. Hocalar bize birkaç gün önce taburcu olabileceğini söylemişlerdi. İstanbul'a döndüğümde onu Regaip günü kaybettik.



Son görüşmemiz 1 hafta öncesiydi. Ama orada bütün sanatçı dostlarına selamlarını söyledi. Yeniden belki şarkılar yapabilecektik. Geleceğe hayaller kuruyorduk... Biraz sessizce, masum, az konuşan biriydi. Gelecek günlerin daha iyi olacağını söyledi.



Milyonlarca kalabalık görmüş bir insandı öyle bir kompleksi yoktu. Sadece şarkılarıyla kalabalığa seslenmeyi istiyordu. "

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GÖKHAN GÜNEY: ÇOK BÜYÜK BİRİ

"Çok üzgünüm. Biz bu işe başlarken onun yaptıklarıyla beslendik. Onunla çalıştım. Çok güzel bir insan. Rahmetli Zeki Müren'in bir sözü var. Tayfur İzmir'de sahneye çıktığı zaman binecek taksi, dolmuş bulamadığını söylemişti. Ne kadar sevilen bir insan olduğunu anlatmıştı. Çok büyük biri. Ama maalesef öldükten sonra kıymeti anlaşılıyor. Kitlesi hep vardı."

Şebnem Kısaparmak - Fatih Kısaparmak

Yavuz Bingöl

Ferdi Tayfur'un berberi Bülent Avcı, usta sanatçı ile anılarıdan bahsetti:



"Türkiye bir ekolünü kaybetti. Biz onun filimleriyle büyüdük. Ferdi abinin 34 filmini ezbere biliyorum. Benim dükkanıma gidip geliyordu. Çeşitli kanallarda birlikte çıktık. Bana evlat derdi. Sen de mi Leyla'yı Türkiye'de bir sen bir de ben okurum derdi."

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AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Ferdi Tayfur’un naaşı ikindide Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne götürülecek. Kılınacak namazın ardından Yeniköy’deki aile mezarlığına defnedilecek.

Gözden Kaçmasın Ferdi Tayfur... Hayatı da en az şarkıları kadar acı doluydu Haberi görüntüle