Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'u mirasından reddetti mi?

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Bütün iddialara cevap vereceğiz' diyen ve elindeki belgeleri canlı yayında gösteren Alperen Çakmak, Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç'ün '50 milyonluk davayı ispatlasınlar, avukatlığı bırakırım' açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Avukat bey 50 milyonluk davanın açılmadığını iddia ediyor. Size gönderdiğimiz evraklarda, Ferdi Bey'in avukatının imzası ile açılan bir dava var. Türkiye'nin birçok ilinde şubesi olan bir markadan bahsediyoruz. Bu markanın yüzde 58'i talep edildi. Hakan Bey, 'Dava açılmadı, açıldığı ispatlanırsa avukatlığı bırakırım' demişti. Biz ispatladık. Şimdi bir vatandaş olarak soruyorum 'Üzerindeki o şerefli cübbeyi çıkaracak mı, mesleği bırakacak mı?'"

Alperen Çakmak, Tamgüç'ün "Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur'u reddedecekti" iddiasına da açıklık getirmesini istedi:

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"Hakan Bey'in "Ferdi Bey'in Tuğçe Hanım'a miras bırakmayacağına dair' söylemleri var... Bu bir Yeşilçam filmi değil. Öyle 'evlatlıktan reddediyorum, mirasımdan reddediyorum' demekle olacak şeyler değildir. Anayasada bu çok nettir. Ben şunu soruyorum 'Ferdi Bey, ömrü hayatında bir kez olsun ben kızımı mirasımdan reddediyorum' cümlesini kullandı mı?"

"O BELGE SAHTE"

Programa telefonla bağlanan Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç ise Alperen Çakmak'ın sunduğu belgelerin sahte olduğunu söyledi. Tamgüç, hem Alperen Çakmak hem de Muhammed Aydın hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Hakan Tamgüç, belgedeki işaretli kısmın orijinalinde yer almadığını ve sonradan eklendiğini iddia etti.

"ART NİYET ARARIM"

Hakan Tamgüç, 'Ferdi Tayfur, Tuğçe'yi reddedecekti' açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben mirasla ilgili olarak düşüncesi vardı dedim. İlk olarak şarkılarıyla ilgili dava açtık. Ben reddetti demedim, reddedecekti dedim. Altını kalemle çizdim, dolaylı bir şekilde 'Tuğçe Tayfur'u reddetmedi' dedim. Buna rağmen yapılan açıklamalarda art niyet ararım. Rahmetlinin mal varlığı vardı. Öldükten bir gün sonra manşetlere çıktı... Adamcağızı mezara koymuşlar, gece yarısı mal varlığı manşetlerdeydi. Ben 4 gün 4 gece uyumadım."

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"KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITIYOR"

Muhammed Aydın'ın Alperen Çakmak ve Avukat Özgür Noyan'ın ofisinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını ve yurtdışında kendisini avukat olarak tanıttığını iddia etti.

"Özgür Bey, bununla ilgili suç duyurusunda bulundu" diyen Hakan Tamgüç'e Alperen Çakmak "Muhammed Aydın'ın benim ofisimde çekilmiş fotoğrafları, çıksın herkesten çıkıp özür dilerim. Bunlar avukat beyin asılsız iddialarındandır" sözleriyle karşılık verdi.