Ferdi Baba’ya veda bugün... Eski eşi Necla Nazır evinde taziyeleri kabul etti

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FERDİ Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü Antalya’daki Medical Park Hastanesi’nde önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçı, 15 Aralık’ta Muğla-Marmaris’teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilmişti. Ferdi Tayfur’un ölüm haberini alan sevenleri, hastane önüne geldi.



Hayranları park ettikleri araçlarında Tayfur’un parçalarını dinleyerek gözyaşı döktü. Hastane önünde toplanan kalabalık, ‘Ferdi Baba’ diye bağırarak, Ferdi Tayfur’un şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.



Hastane şu açıklamayı yaptı: “Ferdi Tayfur, çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.”



AKM’DE ANMA TÖRENİ



Dün cenazesi İstanbul’a getirilen Ferdi Tayfur’un naaşı, bugün saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’ndeki anma töreninin ardından ikindide Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne götürülecek. Kılınacak namazın ardından Yeniköy’deki aile mezarlığına defnedilecek. (DHA)

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BENİ ASLA UNUTMAYIN



Birçok arabeskçi ile başrolü paylaşan Oya Aydoğan, katıldığı bir programda şunları söylemişti:



“Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatıses’le çalıştım. Ferdi Tayfur’da gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. İnsanlar kendilerini ayaklarının altına atıyordu.”



Ferdi Tayfur, “Biliyorsunuz ben televizyona çok çıkmam. Lütfen, beni televizyonlarda görmediğiniz zaman asla unutmayın” demişti.

Gençlere öğüt

Orhan Gencebay: “Ferdi Tayfur’u kaybettik. Çok acı çok. Nurlarda uyu.”İbrahim Tatlıses: “Huzurla uyu büyük usta. Hepimizin başı sağ olsun, mekânın cennet olsun.”Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar önce Müslüm Gürses ile barıştığı görüntüler gündem oldu.

“Hayat hem çok kısa hem de çok uzun. Yaptıkları işlerde sabırlı olsunlar. Umutları hiçbir zaman kırılmasın. Yüksek düşünürken kendilerini yüksekte görmesinler. Her zaman alçak gönüllü olsunlar. Ben sabrımla bugünlere geldim.”

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SEVENLERİNDEN HELALLİK ALINDI





Tayfur’un cenazesi, hastanenin morgundan cenaze aracına konularak hayranlarının bulunduğu alana getirildi. Cenaze aracı kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı. Bu sırada Tayfur’un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Sanatçının yeğeni, cenaze aracına bakarak, ‘Dayıcım’ diyerek gözyaşı döktü.

5 ÇOCUĞU VAR

Ferdi Tayfur’un 1965 yılında Konya’da sahneye çıktığı dönemde tanıştığı Fatma Can ile birlikteliğinden 1966 yılında oğlu Timur dünyaya geldi ve oğlu 13 yaşındayken babasının sanatçı olduğunu öğrendi. Sadece bir kez evlenen Ferdi Tayfur, Zeliha Turanbayburt’la 1973’te nikâh masasına oturdu. Tuğba ve Funda adında iki çocuğu bulunan çift, 1976 yılında boşandı. Tayfur’un Necla Nazır’la 30 yıl süren birlikteliğinden ise Tuğçe adından bir kızı dünyaya geldi. Sanatçının, 17 yıl önce Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisinden ise Taha isimli bir oğlu olduğu da uzun zaman sonra ortaya çıktı.

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Gözden Kaçmasın Ferdi Tayfur'un cenazesini kızları Tuğba ve Funda teslim aldı Haberi görüntüle

GÜLHANE PARKI’NDA 200 BİN KİŞİ





Ferdi Tayfur’un 1993’te İstanbul’da Gülhane Parkı’ndaki konserine 200 bin kişi katılmıştı. Konser, İstanbul’daki tüm yolların kilitlenmesine ve vatandaşların akın akın Tayfur’a doğru koşmasına neden olmuştu. O konserden 3 sene sonra aynı yerde bir konser daha düzenlenmişti. Sanatçının 2006’daki son Adana konseri ise rekor düzeyde katılımcıya sahne olmuştu.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ferdi Tayfur ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı: “Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.”

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EVİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ





Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur önceki gün Emirgan’daki evlerinde taziyeleri kabul etti. Nazır, balkondan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Usta sanatçı, “Evimiz çok kalabalık. Hayırlısıyla cenazede tekrardan konuşuruz. Hepimizin başı sağolsun” açıklamasını yaptı. (Deniz BOY)

Figüran olmam başrol olurum





Ferdi Tayfur, gençken şarkıcı olmak istemediğini de açıklamıştı: “Yönetmen olmayı da çok isterdim ama şarkıcı olmayı hiç istemedim. ‘Bir şarkı söyle’ dedikleri zaman utancımdan yerin dibine giriyordum. Çocukken arkadaşlarla İstanbul’a kaçmıştık, artist olma hayalimiz vardı. Sonra o arkadaşlar figüranlığa başladı. Ben ise ‘Figüran olmam. Başrolde oynayacağım’ dedim. Yalnızca bir defa, o da arkadaşlarımın ısrarıyla figüranlık yaptım.”

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BÖYLE BİR FANATİZM GÖRMEDİM

Ebru Gündeş’in Ferdi Tayfur anısı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Gündeş, şu ifadeleri paylaştı: “Ben birçok büyük ustayı dinledim, sahnede izledim. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Sahneye çıktı ve bir tek lafını söyledi, şarkının geri kalanını söyleyemedi. Seyirci söylüyor. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm görmedim. Gerçekten Türkiye’nin en önemli mihenk taşlarından biridir. Onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimiz. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur.”

Türkan Şoray: “Ferdi Tayfur’u kaybettik, üzgünüm. Son yönetmenliğini yaptığım ‘Uzaklarda Arama’ filminde çok sevdiğim ‘Huzurum Kalmadı’ adlı şarkısını kullanmıştık.”

Ajda Pekkan: “Çok değerli sanatçı dostumuz Ferdi Tayfur’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Nam-ı diğer Ferdi Baba, nurlar içinde yatsın.”

Erol Evgin: “Ferdi Tayfur, arabesk müziğin en büyük temsilcilerinden biriydi. Şarkıları ve sinema filmleriyle milyonların kalbinde taht kurmuş bir sanatçıydı. Çok da beyefendi bir insandı.”

Tarkan: “Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekanı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun.”

Selami Şahin: “Can dostum, kıymetli kardeşim, sanatımızın büyük ismi Ferdi Tayfur’u kaybettik. Yıllardır süren dostluğumuzda, birlikte müziği, sohbeti, hayatı paylaştık. Onun sıcak gülüşü, zarif kalbi ve eşsiz sesi her zaman hatıralarımızda yaşayacak.”

Kerem Alışık: “Bazı acılar dilsizdir, çığlıkları duyulmaz, içimize atarız, içimizden atamayız ama içimiz yanar, yanar, yanar. Hiçbir şey yapamayız. Mekânı cennet olsun, Ferdi Abi.”

Seda Sayan: “Güle güle kral.”

Serdar Ortaç: “Mekânın cennet olsun babam.”

Gülden Karaböcek: “Bir devir kapandı.”

Sibel Can: “Çok üzgünüm. Bugün yalnızca bir sanatçıyı değil, milyonların kalbine taht kurmuş, yol arkadaşı olmuş bir değerimizi kaybettik. Ferdi Tayfur, sesiyle, şarkılarıyla ve duruşuyla bir efsane olarak kalacak. Benim melek kalpli Ferdi Abicim, yaptığın eserler nesiller boyunca dinlenecek.”

Cengiz Kurtoğlu: “Işıklar içinde uyu büyük usta.”

Ceylan: “Çocukluğumun Ferdi Baba’sı seni hep böyle hatırlayacağım. Nur içinde yat.”

Ümit Besen: “Çok üzgünüm, sözün bittiği yerdeyim. Şarkılar susmayacak ve sen hep gönüllerde yaşayacaksın.”