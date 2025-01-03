Ferdi Baba vefat etti... Eski eşi Necla Nazır'dan ilk mesaj

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‘HATIRAN Yeter’, ‘Emmoğlu’, ‘Bana Sor’, ‘Sabahçı Kahvesi’ gibi şarkılarıyla arabesk müziğe damgasını vuran Ferdi Tayfur’dan acı haber geldi. Müziğin ‘Ferdi Baba’sı, bir süredir tedavi gördüğü Antalya’daki Medical Park Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçı, 15 Aralık’ta Muğla-Marmaris’teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilmiş, burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Ferdi Tayfur’un durumu kötüleşti, sanatçı tüm çabalara rağmen dün 19.38’de hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Tayfur’un ölüm sebebinin karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu belirtildi. Tayfur’un hayranları ölüm haberinin ardından hastanenin önünde toplandı. Sanatçının, daha önce Antalya’da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Öncesinde diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur’a 2020 yılında da oğlunun böbreği nakledilmişti.

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Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Babası Cumali Turanbayburt, ona hayranı olduğu tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur’un adını koydu. Babasının öldürülmesinin ardından okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi Tayfur, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulundu. 16 yaşındayken şarkıcı olma hayaliyle İstanbul’un yolunu tuttu. Umduğunu bulamayınca Adana’ya dönüp çiftçiliğe devam eden Tayfur, 1968’de tekrar İstanbul’a gelip Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Müzik kariyerinde ‘Gönül Yorgunu’, ‘Emmoğlu’, ‘Çeşme’, ‘Merak Etme Sen’, ‘Ben de Özledim’, ‘Huzurum Kalmadı’ gibi unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, 9 Altın Plak ödülü kazandı. Oyunculuk da yapan Tayfur, Türk sinemasında 30’dan fazla filmde rol aldı. 1982 yılında Ferdifon Plakçılık şirketini kuran sanatçı, 2009 yılında inşaat sektörüne de girdi.

‘Rabbim kandilde aldı’

Acı haberi alan sanatçının eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.

Cenaze cumartesi

Ferdi Tayfur’un cenaze töreni yarın saat 12.00’da İstanbul’da AKM’de yapılacak. Daha sonra Emirgan Çınaraltı Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toğrağa verilecek.

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