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O paylaşım başına bela oldu... Fenomen Murat Övüç’e 4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

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#Murat Övüç#Sosyal Medya#Fenomen
O paylaşım başına bela oldu... Fenomen Murat Övüç’e 4 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 12:59

Fenomen Murat Övüç hakkında sosyal medyada şal ile çektiği videoya ilişkin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’e yönelik, şal ile çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç’ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözlerle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı.

Sözlerinin nefrete ve ayrımcılığa yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Övüç’ün sözlerinin ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, paylaşımının ise birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu aktarıldı.

O paylaşım başına bela oldu... Fenomen Murat Övüç’e 4 yıl 6 aya kadar hapis talebi


Omzunda bulunan şalı başına örterek şaka amaçlı video çektiğini söyledi

Şüpheli Övüç’ün ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin hayran kitlesinin daha çok kadınlardan oluştuğunu, videoyu uçakta bulunduğu sırada çektiğini, omzunda bulunan şalı başına örterek ‘’Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur’’ dediğini, bunu sadece şaka amaçlı yaptığını, kendisinin inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Övüç’ün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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#Murat Övüç#Sosyal Medya#Fenomen

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