Fenomen annelere tepki gösterdi

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Şahin, çocuklarını yaşına uygun giydirmeyip sosyal medya hesaplarında paylaşan annelere seslendi.

Oyuncu, Instagram hesabında bir kız çocuğunun videosunu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kız çocuklarını, çocuk gibi değil de kadın gibi giydirdikleri zaman iğreti ile izliyorum. Bir ton ruh hastasıyla yaşadığımız bu dünyada... Pedofili hastası insanlara malzeme çıkartmaktan başka bir şey değil! Çocuk çocuktur. Tütülü elbiseler giyer, renkli taytlar, simli taşlı tişörtler...”

Bahar Şahin, ardından bir video çekerek “Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin. Şu an sosyal mecralarda biraz beğeni almak için çocuklarınızı kılıktan kılığa sokuyorsunuz. Ben bundan yana değilim” ifadelerini kullandı.