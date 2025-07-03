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Fenerbahçeli kırmızı giymez

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#Meltem Cumbul#Fenerbahçe#Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Fenerbahçeli kırmızı giymez
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 08:10

Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezon formalarını tanıttığı lansmana kırmızı elbiseyle katılan Meltem Cumbul tepki çekti. Fenerbahçeli taraftarlar oyuncuyu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Meltem Cumbul, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen lansmanda kırmızı bir elbise giydi. Ancak bu tercih, ezeli rakip Galatasaray’ın renklerinden biri olan kırmızıyla özdeşleşmesi nedeniyle Fenerbahçe taraftarlarının sert eleştirilerine maruz kaldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan tepkilerde, taraftarlar Cumbul’un bu seçiminin “kulübün hassasiyetlerine aykırı” olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçeli kırmızı giymez

‘SENİ NASIL İÇERİ ALDILAR’

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada “Bu çok şuursuzluk”, “Gerçekten kırmızı mı?”, “Sarı-lacivert gecede kırmızı kabul edilemez” “Fenerbahçeli kırmızı giyemez” ve “Erkek kardeşinin düğününe beyaz kabarık elbiseyle gelen görümce misali. Seni nasıl içeri aldılar o elbiseyle” gibi yorumlar yaptı. Binlerce tweet ve yorumla “#MeltemCumbul” etiketi X’de trend listesine girdi.

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Fenerbahçeli kırmızı giymez

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#Meltem Cumbul#Fenerbahçe#Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

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