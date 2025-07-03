Fenerbahçeli kırmızı giymez

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Meltem Cumbul, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen lansmanda kırmızı bir elbise giydi. Ancak bu tercih, ezeli rakip Galatasaray’ın renklerinden biri olan kırmızıyla özdeşleşmesi nedeniyle Fenerbahçe taraftarlarının sert eleştirilerine maruz kaldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan tepkilerde, taraftarlar Cumbul’un bu seçiminin “kulübün hassasiyetlerine aykırı” olduğunu dile getirdi.

‘SENİ NASIL İÇERİ ALDILAR’

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada “Bu çok şuursuzluk”, “Gerçekten kırmızı mı?”, “Sarı-lacivert gecede kırmızı kabul edilemez” “Fenerbahçeli kırmızı giyemez” ve “Erkek kardeşinin düğününe beyaz kabarık elbiseyle gelen görümce misali. Seni nasıl içeri aldılar o elbiseyle” gibi yorumlar yaptı. Binlerce tweet ve yorumla “#MeltemCumbul” etiketi X’de trend listesine girdi.

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