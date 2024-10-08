Fedon: Hıristiyan’ım ama Türk’ün hasıyım

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MÜZİK dünyasının sevilen seslerinden Fedon, geçen akşam Kıbrıs’taki Concorde Tower Hotel’de konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, Rum kökenli ve Hıristiyan olduğu için kendisine tepki gösterenlerin olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bana ‘gâvur’ diyorlar ama bu ülke için benden daha fazla mücadele eden yok. Vergimi ödüyorum, askerlik görevimi fazlasıyla yaptım. Türklük konusunda beni sorgulayacak kimse yok, sadece Allah! Ben Hıristiyan’ım ve Rum kökenliyim ama çoğu Müslüman’dan daha Türk’üm. Türk’ün hasıyım. Bu ülke için hizmet ettim, 27 ay gönüllü askerlik yaptım. Vatanımı seviyorum. Eleştirenlere cevap veriyorum: Benim Türklük konusunda sorgulanacak bir tarafım yok.”



ÖLENE KADAR SAHNE



Fedon, sahneye veda etmeye niyetli olmadığını da söyledi. Müzikten kopamayacağını dile getiren 78 yaşındaki sanatçı, son anına kadar sahnede olmayı planladığını anlattı: “Jübilem mezarda olacak. Sahneyi bırakmayı asla düşünmüyorum. Sahnede çalışmak benim için bir yaşam tarzı. Bugüne kadar kazandığım paraları tatil beldelerinde yan gelip yatmak için değil, çalışmak için harcadım. Son nefesime kadar sahnedeyim. Rabbim ne derse o olur ama sahnede veda etmek istiyorum. İnşallah ölümüm Metin Arolat ve Zeki Müren gibi sahnede olur.”

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kitap geliyor

Fedon, gündemindeki projeleri de açıkladı: “Belgeselim yapılıyor, kitabım çıkıyor. Ayrıca kendi mekânımı da açıyorum.”

Hala kirada oturuyorum

Gösterişten uzak bir yaşam sürdüğünü ifade eden Fedon, “Çocuklarımı okuttum, büyüttüm. Eşek gibi çalıştım, bey gibi yedim. Hâlâ Bodrum’da kirada oturuyorum” dedi.

Asıl çapkın olan kadındır

Fedon, hakkındaki ‘çapkın’ imajıyla ilgili de esprili bir açıklama yaptı: “Çapkın olan erkektir diye düşünülüyor ama aslında çapkın olan kadındır. Kadın istediği zaman erkeği elde eder.”