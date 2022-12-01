Fazıl Say'dan boşanan Ece Dağıstan sessizliğini bozdu: Bize böyle bir son yazmam lazımdı

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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Ece Dağıstan 2019 yılında İtalya’nın Milano kentinde nikâh masasına oturmuştu. Say, dün Dağıstan ile boşandıklarını açıkladı. Sanatçı, Dağıstan’la el ele adliyeden çıktıkları anın fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

ADLİYEYE EL ELE GELDİK!

“Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu 7 yıllık bir sevgililik. Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Yeni bir büyük sayfa açılıyor, büyük dönem başlıyor, şimdi yalnız hayatımda, iyi bir güzergâh çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye... Üzgünüz bugün.”

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'TUTMAK ZORUNDA OLDUĞUM TEK SÖZÜM VARDI'

Sürpriz ayrılığın ardından bir paylaşım da Ece Dağıstan'dan geldi. 'Bize böyle bir son yazmam lazımdı' diyen Dağıstan şu açıklamayı yaptı: "Hikayenin içinde ilk görüşte aşk vardı, yıllarca hayalini kurmak vardı, uzun yıllar bekleyip denemek yanılmak yine denemek vardı, dinlemek vardı, eğlenmek ağlamak saçmalamak vardı... Şaşırtmak vardı, öğrenmek öğretmek, el ele yürümeyi istemek, korumak kıyamamak, saçını taramak vardı, tam kızacakken gülmek vardı... Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı... Elimden gelenin daha iyisini becermeyi istemem vardı... Ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı, o sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı...çok güzeldi , hepsi hikayeydi..."

Dün birlikteliklerini sonlandıran çift adliyeye el ele gelmiş, el ele çıkmıştı. Ece Dağıstan'ın sosyal medya hesabından 'Say' soyadını kaldırmaması dikkat çekti.

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AYRI EVLERDE YAŞIYORUZ!

Üç yıl önce evlenen Fazıl Say ile Ece Dağıstan, yaptıkları açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti. Evlendikten sonra hiç birlikte yaşamadıklarını söyleyen çiftten Dağıstanlı “Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl’a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz” derken Say ise “Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var” diye konuşmuştu.