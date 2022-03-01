Fayyem ne demek? Ece Erken’den ‘Fayyem’ paylaşımı hakkında açıklama

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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ece Erken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla akıllarda soru işareti oluşturdu. Ece Erken Fayyem’in ne demek olduğu ile ilgili yaptığı açıklamada eşinin babaannesinin adı olduğunu dile getirdi.

ECE ERKEN’DEN FAYYEM AÇIKLAMASI

Ece Erken, "Fayyem... Eşimin en sevdiği, bahsederken ağladığı babaannesinin adı. Bütün hislerimi kendim için, kendimi rahatlatmak için kağıda döktüm ve adına Fayyem dedim. Eşimi büyüten, 20'li küsür yaşlara kadar aynı odada yattığı değerli babaannesini de saygıyla ve sevgiyle anıyorum." dedi.