Fatma Turgut: Amy ile tanışmayı çok isterdim

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Büyük Anadolu Otel’in salonunda sahneye çıkan Turgut’un akustik konserine sevenleri büyük ilgi gösterdi.

Şarkı aralarında sık sık seyircisiyle sohbet eden Fatma Turgut 2011’de henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’u hüzünle andı.

Kısa hayatında bir döneme şarkılarıyla damga vuran Amy Winehouse için “Dünya üzerindeki en güzel seslerden biri benim için. Çok isterdim onunla tek bir şarkı söyleyebilmek. Dünyayı onun gözünden görüp ne hissettiğini anlamayı çok isterdim” dedi.