×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Fatma Turgut: Amy ile tanışmayı çok isterdim

Güncelleme Tarihi:

#Fatma Turgut#Amy#Amy Winehouse
Fatma Turgut: Amy ile tanışmayı çok isterdim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 07:39

TÜRK rock müziğin güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut önceki akşam Zonguldak Ereğli’de konser verdi.

Haberin Devamı

Büyük Anadolu Otel’in salonunda sahneye çıkan Turgut’un akustik konserine sevenleri büyük ilgi gösterdi.

Şarkı aralarında sık sık seyircisiyle sohbet eden Fatma Turgut 2011’de henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’u hüzünle andı.

Fatma Turgut: Amy ile tanışmayı çok isterdim

Kısa hayatında bir döneme şarkılarıyla damga vuran Amy Winehouse için “Dünya üzerindeki en güzel seslerden biri benim için. Çok isterdim onunla tek bir şarkı söyleyebilmek. Dünyayı onun gözünden görüp ne hissettiğini anlamayı çok isterdim” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatma Turgut#Amy#Amy Winehouse

BAKMADAN GEÇME!