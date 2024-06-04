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" Fatma Karanfil benim ilk eşimdi..."

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#Fatma Karanfil#Ali Kocatepe#Aşk-I Memnu
Fatma Karanfil benim ilk eşimdi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 13:02

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Şayeste' karakteri ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.Fatma Karanfil'in rol arkadaşları ve eski eşi Ali Kocatepe sosyal medyada art arda başsağlığı mesajları yayınladılar.

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ALİ KOCATEPE: Aysun Kocatepe ile tanışmadan önce beş yıl evli kaldığım ilk eşimdi Fatma Karanfil. Çok yetenekli bir sinema oyuncusuydu. O da yaşama erken veda etti. Işıklar içinde yatsın. Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Fatma Karanfil benim ilk eşimdi...

HÜLYA KOÇYİĞİT: Canım Fatma… Güler yüzlü, samimi, içten, naif Fatma…Çok çok üzgünüm. Geçen hafta yanında seni ziyaret ettim dilerim hissetmişsindir, dilerim beni duymuşsundur. Benim için zor bir vedaydı güzel arkadaşım. Türk sinemasına ilk adımı attığında çocuk yıldız olarak parlamıştın… Emeklerin için, geride bıraktıkların için sonsuz teşekkürler. Şimdi bir yıldız daha kayıp gitti ne yazık ki… Canım Fatma’ma Allahtan rahmet, evladı gibi sarıp sarmaladığı yeğenleri Elif ve Aslı başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum.

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Fatma Karanfil benim ilk eşimdi...

NEBAHAT ÇEHRE: Değerli meslektaşım Sevgili Fatma Karanfil’i KAYBETTİK... Işıklar içinde uyu Fatma

SELÇUK YÖNTEM: Çok değerli bir insandı. Aşk-ı Memnu da çok güzel bir karakter yarattı. Allah rahmet eylesin. Üzgünüm.

Fatma Karanfil benim ilk eşimdi...

MELEK BAYKAL: Türk sinemasının çok değerli oyuncusu Fatma Karanfil’i kaybetmişiz maalesef. güzel insanlar birer birer terkediyorlar bizleri… Güzel insan mekânın cennet olsun inşallah. Ailesine yakınlarına ve sanatçı dostlarına sabırlar diliyorum

ZEYNO GÖNENÇ: Güle güle Fatma Abla… Çok üzgünüm nurlar içinde yat... Yattığın yer incitmesin… Fatma Karanfil'in cenazesi 5 Haziran Çarşamba öğle namazını takiben Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılacak ve Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir…

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#Fatma Karanfil#Ali Kocatepe#Aşk-I Memnu

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