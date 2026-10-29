Fatma Girik’in vasiyetini yeğeni yaşatıyor... Bayrak geleneği sürüyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

CUMHURİYET AŞKIM DEVAM EDECEK

2022 yılında yaşamını yitiren Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik’in Atatürk ve Cumhuriyet sevdası, vasiyetiyle ölümsüzleşti.

Geçmişteki bir röportajında “Bir 75 yıl daha yaşasam, Atatürk ve Cumhuriyet aşkım devam edecek” ifadelerini kullanan efsane sanatçının, her Cumhuriyet Bayramı’nda Bodrum’daki evine Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asılmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

TEYZESİNİN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYOR

Fatma Girik’in bu özel gün için dile getirdiği vasiyeti, kardeşi Müesser Turanlı’ın kızı Ahu Turanlı tarafından yaşatılıyor.

Haberin Devamı

Teyzesinin bıraktığı emanete sahip çıkan ve isteğini her yıl yerine getiren Ahu Turanlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu yıl da sanatçının Bodrum’daki evine Türk bayrağı ve Atatürk portresi astı.