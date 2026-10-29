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Fatma Girik’in vasiyetini yeğeni yaşatıyor... Bayrak geleneği sürüyor

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#Fatma Girik Vasiyeti#29 Ekim#Bodrum
Fatma Girik’in vasiyetini yeğeni yaşatıyor... Bayrak geleneği sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:00

Fatma Girik’in Cumhuriyet sevgisi vefatının ardından da yaşamaya devam ediyor. Sanatçının vasiyeti üzerine yeğeni Ahu Turanlı, her Cumhuriyet Bayramı’nda Bodrum’daki evine Türk bayrağı ve Atatürk portresi asıyor.

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CUMHURİYET AŞKIM DEVAM EDECEK

2022 yılında yaşamını yitiren Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik’in Atatürk ve Cumhuriyet sevdası, vasiyetiyle ölümsüzleşti.

Fatma Girik’in vasiyetini yeğeni yaşatıyor... Bayrak geleneği sürüyor

Geçmişteki bir röportajında “Bir 75 yıl daha yaşasam, Atatürk ve Cumhuriyet aşkım devam edecek” ifadelerini kullanan efsane sanatçının, her Cumhuriyet Bayramı’nda Bodrum’daki evine Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asılmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

TEYZESİNİN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYOR

Fatma Girik’in bu özel gün için dile getirdiği vasiyeti, kardeşi Müesser Turanlı’ın kızı Ahu Turanlı tarafından yaşatılıyor.

Fatma Girik’in vasiyetini yeğeni yaşatıyor... Bayrak geleneği sürüyor

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Teyzesinin bıraktığı emanete sahip çıkan ve isteğini her yıl yerine getiren Ahu Turanlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu yıl da sanatçının Bodrum’daki evine Türk bayrağı ve Atatürk portresi astı.

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#Fatma Girik Vasiyeti#29 Ekim#Bodrum

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