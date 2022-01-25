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Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

#Fatma Girik#Ahu Aşkar#Ahu Turanlı
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı
Deniz BOY

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Covıd-19’a bağlı viral zatürre nedeniyle dün sabah 7’de hayatını kaybetti. Türkiye’yi yasa boğan vefatı nedeniyle tedavi gördüğü Liv Hospital da bir açıklama yaparak bilgi verdi.

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Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Simru Tuğrul, sanatçının yıllardır çeşitli nedenlerle kendi hastanelerinde tedavi gördüğünü hatırlatarak, şunları söyledi: “Türk sinemasının dev çınarı Fatma Girik’i ne yazık ki bu sabaha karşı kaybettik. Zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmişti. Yapılan tetkiklerde Covıd-19’a bağlı viral enfeksiyon olduğu görüldü. Yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen kendisinde çoklu organ yetmezliği gelişti. Tüm müdahalelere rağmen Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.”

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KORONAVİRÜSÜ HASTANEDE Mi KAPTI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan kardeşi Günay Girik ise, “Ablam Covıd-19’u hastanede mi kaptı, yoksa ziyaretçilerimizden mi, bilmiyoruz. Bir ihmal olmuş, bunu araştıracağız. Ablam perşembe akşamı ağırlaştı. Şu an geleni gidenini soruşturuyorum” diye konuştu. DENİZ BOY

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MALVARLIĞI İKİ ‘AHU’YA

Fatma Girik’in vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı ortaya çıktı. Ablası Müesser Turanlı’in kızı olan Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışıyor. Girik, malvarlığının bir kısmını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar’a bıraktı.

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

‘ANNEMİ BIRAKMAK İSTEMEM’

Bir süre önce verdiği röportajda Fatma Girik, ölümle ilgili şunları söylemişti: “Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Annem yaşıyor. Çok yaşlı ve bana ihtiyacı var. Sadece onu bırakıp gitmek istemem.” Sanatçının, Alzheimer hastası olan annesi Münevver Girik, ablası Müesser Turanlı’nın yanında Bodrum’da yaşıyor.

 

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#Fatma Girik#Ahu Aşkar#Ahu Turanlı

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