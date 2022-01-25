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Fatma Girik için yapılacak olan anma törenleri ertelendi

#Fatma Girik#Anma Töreni#Yeşilçam
Fatma Girik için yapılacak olan anma törenleri ertelendi

FATMA Girik için Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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 Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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‘ANNEMİ BIRAKMAK İSTEMEM’

Bir süre önce verdiği röportajda Fatma Girik, ölümle ilgili şunları söylemişti:

“Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Annem yaşıyor. Çok yaşlı ve bana ihtiyacı var. Sadece onu bırakıp gitmek istemem.” Sanatçının, Alzheimer hastası olan annesi Münevver Girik, ablası Müesser Turanlı’nın yanında Bodrum’da yaşıyor.

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Fatma Girik için yapılacak olan anma törenleri ertelendi

 

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