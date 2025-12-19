Fatih Ürek'ten üzen haber: Bitkisel hayata geçti

Haberin Devamı

Sanatçının sağlık durumu hakkında haberci Özlem Gürses yeni gelişmeleri paylaştı.

Gürses’in paylaştığı bilgilere göre; yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek’in kısa süreli gözünü açıp kapattığı ancak uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenildi.

Sanatçının hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği iddia edildi. Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sanatçının durumunun stabil olduğunu belirtmişti.