Fatih Ürek'in yaşam savaşı sürüyor... Hastanede miras kavgası mı çıktı? Açıklama geldi!

“Aile içinde miras kavgası” iddiası

Ünlü şarkıcının sağlık mücadelesi sürerken, ailesiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



“Söylemezsem Olmaz” programında sunuculuk yapan Nihat Doğan, canlı yayında şu sözleriyle dikkat çekti:

“Fatih Ürek’in menajeri arada açıklama yapıyor bir şeyleri toparlamak için ama net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi. Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş.”

Doğan ayrıca, sanatçının yakın dostu Ayşe Kazancı hakkında da konuştu. Kazancı’nın Ürek’in evine giderek kasadaki değerli eşyaları güvence altına aldığını belirten Doğan, şunları söyledi:

“Fatih Ürek’in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan.”

Menajer Mert Siliv’den Sert Açıklama

Ortaya atılan iddiaların ardından Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Siliv, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Ürek’in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça bilgi paylaşmamız mümkün değildir.

Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.”

Siliv, çıkan haberlerin büyük kısmının asılsız olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

“Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz.”

“Güzel haberlerle buluşmak dileğiyle…”

Siliv, açıklamasını sanatçının sevenlerine teşekkür ederek sonlandırdı:

“30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek.”