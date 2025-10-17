×
Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor... Kalp krizini zayıflama iğnesi mi tetikledi?

ÖNCEKİ gün evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

Ürek’in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu dün şu açıklamayı yaptı:

“Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz.”

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, “Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?” sorusuna “Kalp durduğunda, 3 dakikadan sonra beyinde problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve problem olmadan da uyanabiliyor. Ümidimiz bu şekilde. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz” yanıtını verdi.

Öte yandan Fatih Ürek’le ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Sanatçının zayıflama iğnesi kullandığı ve bunun kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürüldü.

