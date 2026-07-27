Fatih Ürek'in okul vasiyetine borç engeli... 'Servetini abarttılar'

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GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonrası uzun süre tedavi gören ve 30 Ocak’ta hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in vefatının ardından, 2 yıl önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı “En çok istediğim şey adıma okul yaptırmak” açıklaması yeniden gündeme gelmişti.

Ablası Selvi Ürek, şarkıcının ardında bıraktığı borçlar ve aile içindeki fikir ayrılıkları nedeniyle okul vasiyetini yerine getiremeyeceklerini açıkladı.

SERVETİNİ ABARTTILAR



Esra Ceyhan’ın YouTube programına konuk olan Selvi Ürek, kardeşinin sanıldığı gibi büyük bir servete sahip olmadığını, ondan kalan borçları kapatmaya çalıştıklarını söyledi:

“Bir gazeteci servetini abartarak anlattı. Kardeşimin şanı, şöhreti ve itibarı korunsun diye ‘Beş dediyse öyle kalsın’ diyerek ses çıkarmadım. İki evi var, henüz satmadık. Kredi, kredi kartı ve avans borçları çoktu. Biriktirdiği altın ve dövizle borçlarını kapatmaya çalıştık. Çalışanlarının sigortaları ve vergileri de ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı. Okul yaptırmak istemişti, ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız da yok.”