Fatih Ürek'in menajerinden o iddialara açıklama geldi

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kalbinin yaklaşık 20 dakika durmasının ardından yapılan müdahaleyle hayata döndürülmüştü.

Ürek yaklaşık 50 gündür yoğun bakım ünitesinde doktorların yakın takibi altında...

Sağlık durumunun stabil olduğu ifade edilse de, kalbin uzun süre durması nedeniyle tedavi sürecinin ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Beyne oksijen akışının kesilmesine bağlı olarak beyin sapında oluşan hasarın etkilerinin de doktorlar tarafından dikkatle incelendiği öğrenildi.

Menajeri Mert Siliv, ortaya atılan asılsız iddialara tepki göstererek, “Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı” açıklamasında bulundu.