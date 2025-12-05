×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Fatih Ürek'in menajerinden o iddialara açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Ürek#Fatih Ürek Sağlık Durumu#Fatih Ürek Kimdir
Fatih Ürekin menajerinden o iddialara açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 07:41

Sosyal medyada hızla yayılan “Fatih Ürek öldü” iddiaları, sanatçının menajeri tarafından kesin bir dille yalanlandı. Ünlü sanatçının yaşamını kaybettiğine dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Haberin Devamı

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kalbinin yaklaşık 20 dakika durmasının ardından yapılan müdahaleyle hayata döndürülmüştü.

Ürek yaklaşık 50 gündür yoğun bakım ünitesinde doktorların yakın takibi altında...

Sağlık durumunun stabil olduğu ifade edilse de, kalbin uzun süre durması nedeniyle tedavi sürecinin ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Beyne oksijen akışının kesilmesine bağlı olarak beyin sapında oluşan hasarın etkilerinin de doktorlar tarafından dikkatle incelendiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınHastanede miras kavgası mı çıktıHastanede miras kavgası mı çıktı?Haberi görüntüle

Menajeri Mert Siliv, ortaya atılan asılsız iddialara tepki göstererek, “Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Ürek#Fatih Ürek Sağlık Durumu#Fatih Ürek Kimdir

BAKMADAN GEÇME!