Fatih Ürek'in mal varlığıyla ilgili flaş gelişme...

15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, üç ay süren yaşam mücadelesinin ardından 59 yaşında hayatını kaybetti.

Ürek, İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

SERVETİYLE GÜNDEME GELDİ

Vefatının ardından açıklanan mal varlığı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ürek’in Bodrum Yokuşbaşı’nda yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir’de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde araç ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenildi.

Ayrıca bir dönem büyük bir kafe zincirinde hissesi bulunduğu, ancak vefatından kısa süre önce bu yatırımı elden çıkardığı da iddialar arasında yer aldı.

MİRAS KARDEŞLEŞLERİNE KALDI

Son olarak miras konusundaki gelişmeler gün yüzüne çıktı. Televizyon programında konuşan gazeteci Seyhan Erdağ, Ürek’in mirasının hukuki süreçlerin ardından kardeşleri arasında paylaştırıldığını açıkladı.

Buna göre, merhum sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldü.

Öte yandan Ürek’in Ataşehir ve Bodrum’daki taşınmazları ile aracının satışına ilişkin henüz net bir adım atılmadığı, bürokratik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Menajer Mert Siliv, Fatih Ürek ile ilgili miras sürecine dair çıkan iddialara açıklık getirdi. Hurriyet.com.tr’ye konuşan Siliv, Ürek’in kardeşlerinin bu süreçte herhangi bir mal paylaşımı adımı atmadığını ve ailenin halen yas sürecinde olduğunu ifade etti.

Siliv, ünlü sanatçının mirasının hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından kardeşlerine geçtiğini belirtirken, bugüne kadar iddia edildiği gibi miras veya mal paylaşımı konusunda herhangi bir “kavga” yaşanmadığını söyledi.

EN BÜYÜK HAYALİ OKUL YAPTIRMAKTI

Fatih Ürek, hayattayken yaptığı bir açıklamada en büyük arzusunun kendi adına bir okul yaptırmak olduğunu dile getirmişti. Vasiyetini zaman zaman güncellediğini ifade eden sanatçı, bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamak istediğini söylemişti.