×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek: Mirası dört eşit paya bölünecek!

Güncelleme Tarihi:

İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 10:12

Fatih Ürek, geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonrası 30 Ocak’ta hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Vefatının ardından sanatçının mal varlığı dikkat çekmiş ve mirasının iki kız kardeşi arasında bölündüğü iddia edilmişti. Sanatçının ablası Selvi Ürek, çıkan haberlere şu yanıtı verdi:

“Ben, kız kardeşim Nurgül Ürek ve vefat eden ablam Sevgi Salgın’ın iki kızı hak sahibidir. Aile içinde ne varsa her şey 4 eşit paya bölünecek. İntikale bile daha başvurmadık. Borçları da vardı. Önceliğimiz vergi ve kredi borçlarını ödemek. Kazancının yüzde 70’ini kostümlerine harcamış. Bodrum’daki evinin üst katını ise penthouse’a çevirmiş ve büyük harcamalar yapmış. Milyonlarca dolarlık eşyalarla donatmış.”

SAHNE KOSTÜMLERİYLE EĞİTİME YARDIM

Selvi Ürek, kardeşinin iyi yaşamı sevdiğini ve sahne kostümlerine çok para harcadığını açıkladı:

“Tek sahne kostümüne 100 bin TL’ye yakın öderdi. 40 yıldır da sahnedeydi. Ayrıca yardımseverdi ve çok öğrenci okuttu. Kendi kazandı, kendi harcadı. Kostümleri satılıp, eğitim kurumları ve hayvanlara yardım edilecek. Sanatçı dostlarıyla bir yardım gecesi düzenleyeceğiz. Hastalığı öncesi hazırladığı 2 şarkıyı yayınlayıp elde edilecek geliri ise çocukların eğitimine bağışlayacağız.”

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!