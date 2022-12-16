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 Fatih Erkoç korkuttu: Kalp krizi geçirdim şimdi bomba gibiyim

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#Fatih Erkoç#Lenf Kanseri#Kalp Krizi
Fatih Erkoç korkuttu: Kalp krizi geçirdim şimdi bomba gibiyim
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 08:12

Kanserle mücadelesini kazanan Fatih Erkoç, nisan ayında kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

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Lenf kanserini yenmeyi başaran Fatih Erkoç, konser vermek üzere katıldığı etkinlikte sağlık durumu hakkında konuştu.

Sanatçı, 8 ay önce kalp krizi geçirdiğini söyledi: “Nisan sonunda kalp krizi geçirdim. Stent taktılar. Krizden önceki 6-7 aya kıyasla çok daha iyiyim. Demek ki o dönem yaşadıklarım, göstergeydi. Bir halsizlik oldu. Yürürken dinlenmek zorunda kalıyordum ama şimdi tabanca ve bomba gibiyim!” Erkoç, kanser hastalığı için de “Onun da kontrolünü yaptık, temiz çıktı çok şükür” dedi. 

7.5 ay teknede kaldım

 Fatih Erkoç, yaz aylarını Bodrum’da geçirdiğini söyledi:

“Geçtiğimiz yaz hiç evde kalmadım, 7.5 ay hep teknedeydim. Tekne hayatı daha kolay. Büyük motorlarım vardı. Onları sattım, kendime scooter aldım. Hastaneye ve eczaneye gitmem gerektiğinde scooter ile çok rahat ediyorum. Kışın da Bursa’da yaşıyorum.”

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#Fatih Erkoç#Lenf Kanseri#Kalp Krizi

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