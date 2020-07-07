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Fasih Saylan kimdir kaç yaşında?
Fasih Saylan, son günlerde magazin gündeminde yer alması dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Magazin programlarını takip eden pek çok kişinin biyografisini araştırdığı Fasih Saylan, biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Fasih Saylan kimdir kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
1979 doğumlu olan Fasih Saylan, bir dönem Star TV Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Yaklaşık 3 yıl aldığı görevin ardından 2012 yılında istifa eden Fasih Saylan, Sinan Çetin’in sahibi olduğu Plato Film’de görev almaya başladı. Tam adı İsmail Fasih Saylan olan isim, bir dönem yönetmenlik görevinde de bulunmuştur.
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