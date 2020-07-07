Fasih Saylan kimdir kaç yaşında?

1979 doğumlu olan Fasih Saylan, bir dönem Star TV Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Yaklaşık 3 yıl aldığı görevin ardından 2012 yılında istifa eden Fasih Saylan, Sinan Çetin’in sahibi olduğu Plato Film’de görev almaya başladı. Tam adı İsmail Fasih Saylan olan isim, bir dönem yönetmenlik görevinde de bulunmuştur.