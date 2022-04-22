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Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz'dan doktora suçlama

#Faruk Tınaz#Canan Tınaz#Müzisyen
Faruk Tınazın eşi Canan Tınazdan doktora suçlama

CANAN Tınaz, hayatını kaybeden müzisyen eşi Faruk Tınaz’ın doktor ihmali nedeniyle öldüğünü iddia etti.

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Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybetmişti.

Canan Tınaz dün sosyal medyasında ‘Faruk Tınaz hayatını bir doktor ihmalinden kaybetmiştir” paylaşımını yaptı ve ekledi:

“Dostlar, pankreas kanserinden kaybettiğimiz; benim canımın yarısı ve sevenlerini bu konuda aydınlatmak ihtiyacı duyuyorum. Her yıl sağlık kontrollerini yapan, iyi kalpli, canım eşim, bir doktorun kurbanı olarak hayata gözlerini yumdu. Dava, hukuk süreci içinde devam etmektedir. Gönül yarasına, kulaktan şifa olmadığı gibi, hukuk işleyişine de boynumuz kıldan ince bekliyoruz.”

Faruk Tınazın eşi Canan Tınazdan doktora suçlama

Faruk Tınaz, uzun süre kanser tedavisi görmüştü...

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#Faruk Tınaz#Canan Tınaz#Müzisyen

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