Faruk Peker kimdir, nereli, kaç yaşında? Faruk Peker hangi filmlerde oynadı?

Haberin Devamı

Türk sinemasının Yeşilçam döneminde tanınan aktörlerinden Faruk Peker, özellikle 1980'li yıllarda Müjde Ar, Ahu Tuğba ve Banu Alkan gibi ünlü isimlerle başroller paylaştığı projelerde yer aldı. "İffet" filminde canlandırdığı Cemil karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınan Peker, oyunculuk dışında senarist olarak da çeşitli çalışmalara imza attı. Peki, Faruk Peker kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

FARUK PEKER KİMDİR?

Faruk Peker, 1 Ocak 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sinema oyuncusu, senarist ve eski manken olarak tanınan Peker, Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri haline gelmiştir. T.C. eski başbakanlarından Recep Peker’in torunu olan Faruk Peker, küçük yaşlarda basketbola ilgi duydu ve Milli Takım seviyesinde oynadı. Sonrasında modelliğe yönelerek kariyerine ilk adımlarını attı ve 1977'de Yılmaz Duru'nun yönettiği Kükreyen Aslan filminde oyunculuğa başladı. 1980'lerde sinema dünyasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Peker, özellikle Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı İffet filmiyle büyük beğeni topladı.

Haberin Devamı

FARUK PEKER KARİYERİ

Faruk Peker, 1977'de başladığı oyunculuk kariyerinde, 1980'lerde pek çok Yeşilçam filminde rol aldı ve genellikle cesur karakterlerle tanındı. İffet (1982) filminde Müjde Ar ile birlikte başrolü paylaşarak canlandırdığı "Cemil" karakteri ile hatırlanmaktadır. Kariyerinin ilerleyen yıllarında Ahu Tuğba, Banu Alkan gibi dönemin ünlü isimleriyle de başroller paylaştı. 1990'lı yıllarda dizi projelerinde de yer aldı; Berivan, Zehirli Çiçek, ve Yeniden Çalıkuşu gibi yapımlarda oynadı. Ayrıca Şah Mat, Kuşku ve Girdap gibi filmlerde senaryo yazarı olarak katkı sundu. 2005 yılına kadar oyunculuk kariyerini sürdüren Peker, ilerleyen yıllarda YouTube üzerinden sinema ve spor içerikleri üreterek hayranlarıyla buluşmaya devam etmektedir.

FARUK PEKER’İN ROL ALDIĞI BAZI YAPIMLAR

Filmleri:

Kükreyen Aslan (1977)

Bir Aşk Masalı (1978)

İffet (1982)

Düşkünüm Sana (1982)

Bataklıkta Bir Gül (1983)

Zirve (1987)

Şah-Mat (1989)

Kuşku (1994)

Dizileri: