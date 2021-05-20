Faruk K kimdir? Faruk K şarkıları ve biyografisi

Faruk Kurukaya 20 Nisan 1973 tarihinde Şişli'de dünyaya geldi. Faruk K adıyla bilinen sanatçı, İstanbul Yapı Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra iki sene kadar amatör tiyatrolarda oyunculuk yaptı. 1991 senesinde başladığı özel dans derslerinin ardından Muhabbet-92 müzikalinde Şener Şen ve Emel Sayın'la aynı sahnede profesyonel hayata adım attı. Aynı sene Yonca Evcimik ile başladığı dans serüveni 9 yıl profesyonel olarak devam etti. Dans kariyerini sürdürdüğü yıllarda bestecilik ve söz yazarlığı ile müzik hayatına adım attı.

1996 senesinde Birkaç İyi Adam grubuyla birlikte ilk single, ardından Çıtır Kızlar'la aynı kaseti paylaştıkları ikinci albüm geldi. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünden mezun oldu. Konservatuvar yıllarında sanat yönetmenliği ve koreografi üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda birçok sanatçının kliplerinde konser ve televizyon programlarında çalıştı.

Profesyonel olarak dans ettiği 1996 ile 2000 yılları arasında Hakan Yonat, Kemal Başbuğ, Gürsel Aksun ve Deniz Akel'in yönetmenliğini yaptığı kliplerde sanat yönetmeni ve koreograf olarak çalıştı. 2001 ile 2007 tarihleri arasında yönetmen olarak Demet Akalın (Mantık evliliği), Zeynep Mansur (Katlanamam), Zeynel Aba (Kipriya), Ebru Şimşek (Ağır takılalım), Yelda Başaran (Öp diyemem, Kısmet değilmiş), Özlem Cevher (Sen anlarsın, Leyla) kliplerini çekti.

2001 yılında yayınladığı Azar Azar adlı solo albümüyle çıkış yakaladı. Bu başarısını 2002 yılında Honki Ponki adlı albümü ve 2005 yılında Enerji adlı albümüyle devam ettirdi, 2008 yılında ise Aşk Tek Yön isimli albümüyle çıkışına devam eden sanatçı 2008 sonu 2009 başlarında yeni şarkılarıyla Kalbimin Sesi albümünü çıkardı. Üç yıl aradan sonra Fark (2011) albümü ile müzik camiasına yeniden bir giriş yaptı. Yeni albümünde Sezen Aksu Serdar Ortaç Zeynep Dizdar gibi isimlerin parçalarına da sahip olan albüm 18 Mart 2011 itibarı ile müzik market raflarında yerini almıştır. 2011 Fark albümünde ilk klibini Zeynep Dizdar imzalı "Adalet Yerinde" ye ikinci klibini ise Sezen Aksu teklisi "Kusura Bakma" ya çekmiştir. Son olarak 2012 yılında Star Tv'de yayınlanan İşler Güçler adlı dizinin bazı bölümlerinde konuk oyuncu olarak oynamıştır.

ŞARKILARI

Azar Azar (2001)

Honki Ponki (2002)

Enerji (2005)

Aşk Tek Yön (2008)

Kalbimin Sesi (2009)

Fark (2011)

OYUNCULUK

İşler güçler, 15. bölüm

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